AiMesh – system routerów Wi-Fi dla całego domu

ASUS prezentuje AiMesh, nowatorską aktualizację dla routerów marki, która daje użytkownikom możliwość łatwego stworzenia elastycznej i wydajnej sieci Wi-Fi, obejmującej całą powierzchnię domu, przy wykorzystaniu dowolnych kompatybilnych modeli routerów firmy ASUS.

Dotychczas dostępne na rynku systemy typu mesh występowały w pakietach o stałej konfiguracji z ograniczonym wyborem prędkości Wi-Fi, funkcji sprzętowych i metod aktualizacji. Dzięki AiMesh użytkownicy mają możliwość stworzenia w pełni elastycznego systemu Wi-Fi dla całego domu, dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb. Jednocześnie mogą cieszyć się funkcjami każdego pojedynczego routera ASUS, takimi jak np. wysoka wydajność oraz zaawansowane funkcje sieciowe. AiMesh zapewnia również scentralizowane zarządzanie i sterowanie za pośrednictwem aplikacji mobilnej ASUS Router albo interfejsu internetowego ASUSWRT.

Do uruchomienia funkcji AiMesh na kompatybilnym routerze ASUS konieczne jest wykonanie łatwej i całkowicie darmowej aktualizacji oprogramowania firmware, która umożliwia dodanie tego routera do dowolnej sieci AiMesh. Użytkownicy mogą więc mieszać ze sobą różne modele w zależności od swoich potrzeb oraz wykorzystać do aktualizacji sieci również swoje starsze urządzenia.

AiMesh to doskonałe rozwiązanie dla wymagających użytkowników, szukających możliwości stworzenia najwyższej klasy sieci Wi-Fi dla całego domu.



Niezrównana elastyczność

Modularne systemy typu mesh są ograniczone do pojedynczego identyfikatora SSID, podczas gdy AiMesh oferuje płynny roaming z jednym SSID dla całej powierzchni w zasięgu AiMesh albo osobnymi identyfikatorami SSID, dla każdego pasma częstotliwości. Pozwala to na większą elastyczność, przykładowo oferując przydzielenie pasma 5 Ghz urządzeniom gamingowym lub telewizorowi.

AiMesh został zaprojektowany w celu zapewnienia użytkownikom najwyższej możliwej elastyczności. Pozwala im to na dopasowanie funkcji całego systemu Wi-Fi do swoich potrzeb. Routery z AiMesh zachowują swoje oryginalne funkcje i możliwości sieciowe – w tym ASUS AiProtection, Adaptive QoS, kontrolę rodzicielską i wiele więcej – dzięki czemu użytkownicy nie muszą godzić się na żadne kompromisy w zakresie swoich indywidualnych preferencji sieciowych. Ponadto funkcje głównego routera są dostępne w całej sieci AiMesh i to niezależnie od wykorzystywanych modeli.

Instalacja oraz zarządzanie są również bardzo elastyczne. Użytkownik może w tym celu skorzystać z intuicyjnej aplikacji ASUS Router albo z bardzo wydajnego i łatwego w użyciu interfejsu internetowego ASUSWRT. Ustawienia i preferencje są sterowane centralnie i zsynchronizowane pomiędzy wszystkimi routerami w sieci AiMesh.

Maksymalny zasięg i ogromna wydajność

Standardowe systemy sieciowe często koncentrują się głównie na maksymalnym rozszerzeniu zasięgu, zaniedbując przy tym samą wydajność, co z kolei nie satysfakcjonuje użytkowników wymagających od swojej sieci Wi-Fi zarówno pełnego zasięgu, jak i najwyższych prędkości.

Routery ASUS cieszą się ogromnym uznaniem ze względu na wysoką wydajność i doskonałą niezawodność, a z funkcją AiMesh użytkownicy mogą wykorzystać ich moc do stworzenia niezrównanego systemu Wi-Fi. W rzeczywistych testach laboratoryjnych przeprowadzonych z wykorzystaniem najnowszego dwupasmowego routera ASUS RT-AC86U odnotowaliśmy prędkości, które były 5,5 razy wyższe od prędkości dwupasmowego routera z systemu mesh, z trzema koncentratorami.Wszystkie routery ASUS posiadają specjalnie zaprojektowane i zoptymalizowane anteny, dla zapewnienia najlepszego możliwego zasięgu i stabilności sygnału, dzięki czemu są one w stanie dostarczać mocny sygnał nawet do najbardziej oddalonych zakątków domu.

Połączenie funkcji AiMesh z doskonałym zasięgiem i wydajnością ruterów ASUS gwarantuje, że użytkownicy w końcu mogą cieszyć się siecią, która z łatwością poradzi sobie z takimi wymagającymi zadaniami jak np. strumieniowanie wideo w 4K UHD oraz sieciowe granie, nawet w najbardziej oddalonych częściach domu lub ogrodu.

DOSTĘPNOŚĆ I CENA

AiMesh to darmowa aktualizacja dla wybranych routerów firmy ASUS, dostępna na całym świecie. Aktualnie obsługiwane routery to: RT-AC68P, RT-AC68U, RT-AC68UF, RT-AC68W, RT-AC68R, RT-AC68U V2, RT-AC1900, RT-AC1900P, RT-AC86U, RT-AC2900, RT-AC88U, RT-AC3100. Rutery ROG Rapture GT-AC5300, RT-AC5300, ASUS Blue Cave oraz urządzenia z serii ASUS Lyra.