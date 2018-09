Natec Panther - głośniki w drewnianej obudowie

Głośniki Natec Panther to nowość na rynku. Pozornie zwyczajne, mają one jednak pewną zaletę stosunkowo rzadko spotykaną wśród niedrogich konstrukcji - drewnianą obudowę.

Spoglądając na segment głośników z nieco wyższej półki, można odnieść wrażenie, że niemal wszystkie one mają drewniane lub wykonane z płyt MDF konstrukcje. Ma to skutkować bardziej naturalnym, ciepłym brzmieniem. Fakt, iż w niedrogich Natec Panther mamy do czynienia z obudową z płyt MDF daje tym niepozornym głośnikom przewagę w starciu z konkurencją.

Producent pokusił się o zamontowanie w nich dużych, 52-mm przetworników, które mają generować ciepły i przyjemny dźwięk. Ich łączna moc wynosi 6 W - po 3 W na kanał. Dodatkowo wyposażono je w otwory bass reflex, podnoszące możliwości w zakresie tonów niskich.

Regulacja głośności w Natec Panther została umieszczona na kablu, co jest wygodną formą sterowania dźwiękiem. Jak przekonuje producent, dzięki zasilaniu poprzez interfejs USB, sprawdzą się one w roli głośników mobilnych dla laptopów. Dla większej trwałości membran w Natec Panther zastosowaną metalową osłonę, która przy okazji spełnia też walory estetyczne.

Za głośniki przyjdzie nam zapłacić około 30 zł.

Specyfikacja:

Głośniki

• Moc RMS: 2 x 3 W

• Impedancja: 4 Ohm

• Przetworniki: 52 mm

• Obudowa z płyt MDF

• Odstęp sygnału od szumu: 60 dB

• Zasilanie przez USB

• Podłączenie audio: mini-jack 3,5 mm

• Długość kabla: 1,3 m