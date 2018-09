Natec Bolita - łatwo dostępne porty w obudowie

Dobrze jest mieć wszystko co potrzebne pod ręką. Tak jest w przypadku obudowy Natec Bolita, którą wyposażono w łatwo dostępne porty USB i gniazdo audio. Mimo niewygórowanej ceny obudowa cechuje się dużą liczbą miejsc na wentylatory, co jest raczej charakterystyczne dla obudów z nieco wyższej półki.

Większość użytkowników stawia komputery pod biurkiem, co pozwala zaoszczędzić miejsce na samym blacie. W takiej sytuacji sięgnięcie do portów USB wymaga dość głębokiego schylania się, co z pewnością nie jest szczytem komfortowego użytkowania. W przypadku Natec Bolita najczęściej używane porty znajdują się na górnej krawędzi przedniego panelu. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik ma znacznie ułatwiony do nich dostęp.

Natec Bolita może pochwalić się dużą liczbą miejsc na wentylatory. Jest ich łącznie pięć: 3 x 120 mm i 2 x 80 mm. Podobnie jak inna nowa konstrukcja Nateca, Apion, także Bolita oferuje specjalną przestrzeń na zarządzanie kablami. Producent zapewnia, że w praktyce można w niej pomieścić naprawdę wydajny i dobrze chłodzony komputer.

Wykonana ze stali SPCC i tworzywa ABS Natec Bolita prezentuje się dość efektownie, ale nie efekciarsko, dzięki czemu może bez problemu stać się podstawą komputera biurowego. Jeśli jednak użytkownik ma w sobie odrobinę duszy gracza, wystarczy, że “obsadzi” miejsca na wentylatory modelami kolorowymi lub podświetlanymi i uzyska pożądany efekt ceniony w obudowach gamingowych.

Obudowa dostępna jest na rynku w cenie 69 zł.

Specyfikacja:

• Format płyty głównej: ATX, micro- ATX, mini-ITX

• Zatoki 5,25”: 1

• Zatoki 3,5”: 3

• Zatoki 2,5”: 2

• Liczba wentylatorów: maksymalnie do 5

• Miejsce montażu zasilacza: góra, ATX

• Zarządzanie okablowaniem: 17 mm pod tacką na płytę główną

• Maksymalna długość karty graficznej: 320 mm

• Maksymalna wysokość układu chłodzącego CPU: 160 mm

• Masa: 2,8 kg

• Wymiary: 365 x 180 x 410 mm