Na koniec roku Trust Gaming odpala najlepsze kombosy!

Trust Gaming świętuje Gwiazdkę i Nowy Rok w gamingowym stylu, podsumowując mijający, spektakularny rok. Na przestrzeni dwunastu miesięcy firma wprowadziła na rynek kilka nowych, często przełomowych produktów. Podczas świetnych targów Gamescom 2018 zaprezentowała choćby wyjątkowy samochód w gamingowej odsłonie – GXT Raptor. Na graczach duże wrażenie zrobiła choćby innowacyjna wertykalna myszka czy mechaniczna klawiatura na każdą kieszeń. Albowiem z Trust Gaming odpalisz tylko najlepsze kombosy!

Wszystkim produktom spod egidy Trust Gaming przyświetla filozofia #buildingchampions, a to oznacza, że spodobają się nie tylko najlepszym zawodowym graczom, ale także osobom rozpoczynającym karierę w gamingu. Cenowo rozsądny profesjonalizm to choćby mechaniczna klawiatura Trust GXT 865 Asta, która wytrzyma nawet najbardziej szalone sesje – 50 milionów uderzeń w klawisze jej niestraszne. Asta została wyposażona w liniowe mechaniczne przełączniki. To także sprzęt dla kochających wielokolorowe podświetlenie. Urządzenie oferuje 8 kolorystycznych trybów o regulowanej jasności. Klawiatura umożliwi bardzo dynamiczną rozgrywkę za sprawą funkcji anti-ghosting i N-key rollover, które pozwalają na wciśnięcie wielu przycisków jednocześnie. Całość uzupełnia 11 multimedialnych klawiszy oraz antypoślizgowe nóżki oraz szybkie, liniowe mechaniczne przełączniki.

Trust Gaming ma produkty przeznaczone nie tylko do komputerów. Firma słynie również ze sprzętów, które można podłączyć do desktopa, laptopa czy konsoli. Warto sprawdzić choćby słuchawki Trust GXT 393 Magna Wireless 7.1, które zadowolą najwybredniejszych graczy. W nausznikach umieszczono 50 mm głośniczki emitujące przestrzenny dźwięk, dzięki któremu łatwo zanurzyć się w każdej rozgrywce. Sprzęt jest bezprzewodowy, a to oznacza, iż po podłączeniu odbiornika USB działa w promieniu 15 metrów przez 18 godzin. Jakby tego było mało, słuchawki wyposażono w mikrofon, który nawet w ogniu bitwy zachowa czystość przekazywanych towarzyszom rozkazów. Wisienką na torcie jest pilot, dzięki któremu łatwo kontrolować poziom głośności.

Święta oraz Nowy Rok to czas zabawy i radości – te niosą ze sobą choćby różnokolorowe światła. Takie, jakie oferuje Trust GXT 629 Tytan RGB Illuminated 2.1, który rozświetli nie tylko gamingowy kącik, ale także cały pokój. To sprzęt robiący wrażenie nie tylko wyglądem, ale i jakością dźwięku. Potęga basów, szczytowa moc 120W i kompatybilność z PCtami, laptopami, smartfonami, tabletami czy konsolami... A do tego takie oczywistości jak bezprzewodowy pilot pozwalający na włączanie i wyłączanie głośników oraz regulację głośności, basów czy podświetlenia. Czego chcieć więcej do słuchania kolęd? Odpowiedzią może być tylko Trust Gaming.

Klawiatura Trust GXT 865 Asta jest dostępna w sklepach z akcesoriami i sprzętem komputerowym w cenie już od 159 zł. Słuchawki Trust Magna Wireless 7.1 można nabyć w cenie od 279 zł, a głośniki Trust GXT 629 Tytan RGB Illuminated 2.1 w cenie od 299 zł.