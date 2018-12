Nokia 8.1 dostępna już w przedsprzedaży

Najnowszy smartfon w ofercie HMD Global – Nokia 8.1 – jest już dostępny w przedsprzedaży. Zamówienia można składać na stronie sklepu X-kom.pl. Urządzenie dostępne jest w kolorze granatowym oraz srebrnym i oferowane jest w cenie 1999 zł.

Smartfon Nokia 8.1 pozwala robić doskonałe zdjęcia dzięki technologii optycznej Zeiss. Jednocześnie oferuje świetna jakość obrazu wykorzystując technologię PureDisplay, a także zapewnia ponadprzeciętną wydajność w tej klasie urządzeń.

Wszystko to umieszczone jest w nowoczesnej, eleganckiej obudowie z kunsztownym wykończeniem, jakiego użytkownicy oczekują od marki Nokia. Smartfon działa pod kontrolą najnowszej wersji systemu operacyjnego Android 9 Pie, dzięki czemu Nokia 8.1 zapewnia najlepsze i najnowsze funkcje od razu po wyjęciu z pudełka.

Juho Sarvikas, dyrektor działu produktów w HMD Global, powiedział:

"Odnotowujemy duże sukcesy w kategorii urządzeń premium, ponieważ każdy z naszych smartfonów w tej klasie konsekwentnie wprowadza dodatkowe wartości dla użytkowników. Oferujemy znacznie lepszą wydajność dzięki pierwszorzędnej architekturze procesora, dwóm kamerom z wiodącym w branży sensorem ZEISS Optics z doskonałym obrazowaniem przy słabym świetle oraz naszej nowej technologii ekranu PureDisplay HDR.

Oprócz świetnego wyglądu i doskonałej jakości wykonania, znanych z produktów Nokia, dajemy naszym użytkownikom możliwość korzystania z najnowszego systemu Android 9 Pie tak, aby wszyscy mogli cieszyć się innowacjami Androida, w tym nowymi funkcjami jak np.Cyfrowa równowaga. Nasi użytkownicy są zawsze w centrum każdego projektu i to pod ich kątem podejmujemy decyzje inżynierskie. Chcemy dać im najlepsze wrażenia - mamy nadzieję, że zgadzają się z nami, że Nokia 8.1 uosabia doskonałość inżynieryjną w doskonałej cenie".

Doskonałość w fotografii dzięki flagowym technologiom

Doskonała jakość zdjęć robionych przy słabym świetle wynika z perfekcyjnego połączenia oprogramowania i optyki. Nokia 8.1 wyposażona jest w niezwykle czuły aparat główny ZEISS Optics z sensorem 12MP, który posiada wiodący w branży przetwornik 1/2,55" z dużymi pikselami o rozmiarze 1,4 mikrona. Pozwalają one precyzyjnie rejestrować światło, dostarczając wyjątkowo szczegółowe obrazy. Połączenie optycznej stabilizacji obrazu (OIS) i superszybkiego autofokusa, powoduje, iż żadne drgania dłoni nie wpływają na jakość zdjęć i filmów rejestrowanych przez Nokia 8.1.

Adaptacyjna kamera przednia z sensorem o rozdzielczości 20MP pozwala uchwycić wyjątkowe nocne selfie. Jest to możliwe dzięki temu, że smartfon otrzymuje znacznie więcej światła, łącząc cztery piksele w jeden superpiksel.

Użytkownicy mogą także nagrywać profesjonalne filmy w jakości 4K wzbogacone o przestrzenny dźwięk stereo.

Każdy użytkownik bez wysiłku zrobi świetne ujęcia portretowe w studyjnym stylu dzięki możliwości wykorzystania efektu "bokeh". Jego perfekcyjny efekt możliwy jest dzięki połączeniu natywnej, płytkiej głębi ostrości głównego aparatu Nokia 8.1, z drugim aparatem z sensorem 13MP. Dzięki profesjonalnemu interfejsowi Pro Camera możliwe jest uzyskanie pełnej kontroli nad zdjęciami korzystając z licznych ustawień manualnych. Nie zabrakło także popularnego trybu #Bothie, teraz wyniesionemu na wyższy poziom przez dodanie zabawnych filtrów i masek 3D, wykorzystujących sztuczną inteligencję. Możliwe jest także prowadzenie transmisji z obu kamer telefonu bez opuszczania aplikacji "Aparat".

Lepsza wydajność i ekran PureDisplay

Ponieważ smartfony szybko stają się domyślnym urządzeniem do oglądania filmów, użytkownicy potrzebują wyświetlacza dostosowanego do treści, z których korzystają niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Nokia 8.1 to drugi smartfon firmy Nokia z technologią ekranu PureDisplay zapewniającą świetne wrażenia wizualne. Jakość obrazu wchodzi tu na inny poziom dzięki HDR 10, który daje wyższy kontrast, świetną wyrazistość i ponad miliard kolorów.

Aby móc cieszyć się rozrywką w podróży, potrzebna jest bateria o wyjątkowej żywotności. Nokia 8.1 pozwala pracować do dwóch dni na jednym ładowaniu akumulatora .

Nokia 8.1 to także zupełnie nowy wymiar rzeczywistości rozszerzonej (AR), który łączy świat fizyczny i treści cyfrowe. Dzięki aplikacjom takim jak „Human Anatomy”, „Magic Plan” i „Jenga AR” możliwe jest wizualizowanie np. budowy ludzkiego ciała i uczenie się o systemie nerwowym w 3D. Bez problemu można stworzyć plan mieszkania czy domu chodząc po nim, czy też bawić się układając klocki na stole w jadalni.

Smartfon wykonany zgodnie z najwyższymi standardami

Nokia 8.1 została zaprojektowana w taki sposób, że odstępy pomiędzy elementami obudowy są mniejsze niż średnica ludzkiego włosa. W ten sposób osiągnięto jakość wykonania oczekiwaną od smartfonów Nokia, a także stworzono smartfon o pięknych, czystych liniach i świetnym wyglądzie.

Za wytrzymałość telefonu odpowiada wykonana z aluminium serii 6000 rama. Elegancki kontrast między szkłem, polerowanym metalem i piaskowanym wykończeniem, wyjątkowa dwukolorowa konstrukcja telefonu Nokia 8.1 została wzbogacona o proces podwójnego anodowania.

Ekskluzywny wyświetlacz Nokia 8.1 o przekątnej 6,18 cala wyświetla obraz w jakości Full HD + i mieści się w pięknej oraz wygodnej obudowie.

Czysty, bezpieczny i aktualny – Android One

Nokia 8.1 jest pierwszym smartfonem firmy Nokia, który jest wprowadzany na rynek z fabrycznie wgranym systemem Android 9 Pie. Dołącza on tym samym do oferty smartfonów Nokia, które uzyskały już aktualizację do Android 9 Pie. Smartfony Nokia z Androidem One oferują doskonały czas pracy na baterii, a także zapewniają comiesięczne łaty bezpieczeństwa w okresie trzech lat oraz wszystkie aktualizacje systemu operacyjnego w przeciągu dwóch lat.

Jon Gold, Director of Android One Partnerships w Google powiedział:

"Jako ważny partner Google, HMD Global udostępnił zróżnicowaną gamę urządzeń z Androidem One, które są aktualne i bezpieczne. Dzięki inteligentnym i prostym funkcjom oraz nowym elementom, jak np. Cyfrowa równowaga Android 9 usprawnia działanie smartfonu".

Nokia 8.1 działa pod kontrolą systemu Android 9 Pie, który oferuje funkcje wspierane przez AI. Dzięki temu urządzenie jest inteligentniejsze i szybsze, a także dostosowuje się do zachowań użytkownika, stale się ich ucząc. Funkcja baterii adaptacyjnej ogranicza wykorzystanie baterii przez aplikacje, których używane są rzadko, a aplikacja App Actions przewiduje, co zamierza zrobić użytkownik, aby szybko umożliwić dostęp do następnej czynności.

Nokia 8.1 otrzyma comiesięczne łaty bezpieczeństwa w okresie trzech lat i dwuletnie aktualizacje systemu operacyjnego, gwarantowane w programie Android One. Ponadto sklep Google Play sprawdza ponad 50 miliardów aplikacji dziennie, aby chronić telefon przed złośliwym oprogramowaniem, czyniąc tym samym smartfon Nokia 8.1 jednym z najbezpieczniejszych urządzeń na rynku. Nokia 8.1 jest częścią programu Android Enterprise, co oznacza, że jest zalecany przez Google jako najlepszy wybór dla profesjonalistów.