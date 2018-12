Lanberg: nowe zestawy do monitoringu WiFi

Lanberg rośnie w siłę. Do bogatego portfolio sprzętu sieciowego takiego jak routery, akcesoria do szaf serwerowych i okablowanie, dołączyły zestawy monitoringu.

Cztery zestawy monitoringu marki Lanberg łączy wspólny design i sposób obsługi. Między kamerami można przełączać się nawet bez udziału komputera. Wystarczy smartfon i specjalna aplikacja, dostępna zarówno na iOS, jak i Androida. Podgląd na monitoring możemy mieć więc zawsze w kieszeni. Wygodnie i prosto.

Bez kabli, bez problemu

Prosty jest też montaż i konfiguracja. Całość nie wymaga układania nieporęcznych kabli sieciowych, bo działanie systemu opiera się o sieć bezprzewodową WiFi. By zamontować pełen system monitoringu, wystarczy zamontować kamery w odpowiednich miejscach i podłączyć do nich zasilanie. Następnie łączymy rejestrator, będący sercem systemu, z siecią WiFi. Reszta konfiguracji odbywa się w pełni bezprzewodowo. Oczywiście, by korzystać zdalnie z monitoringu musi mieć on stałe połączenie z internetem.

Rejestrator z intuicyjnym interfejsem

Rejestrator NVR z zestawów monitoringu marki Lanberg charakteryzuje czytelny interfejs, a przy tym może pochwalić się bogatymi możliwościami. Mamy więc dostępne ustawienia obrazu, dźwięku, zapisu danych, ale to nie wszystko. Poza tym możemy ustawić harmonogram nagrywania, ustawić kalendarz pasujący do dni gdy nie ma nas na miejscu (np. gdy jedziemy na urlop lub w podróż zawodową). Cały czas możemy mieć też dostęp zdalny poprzez wspomnianą wyżej aplikację. Wewnątrz rejestratora znajduje się miejsce na 1 dysk HDD korzystający z interfejsu SATA.

Cztery lub osiem kamer w zestawie

Kolejny kluczowy element to kamery. W zależności od zestawu jest ich 4 lub 8. Wszystkie mogą pochwalić się certyfikatem IP66. Są więc zdatne do pracy nawet w trudnych warunkach. Mają także tryb nocny, ponieważ producent wyposażył je w 6 diod IR. Nawet w ciemności są w stanie rejestrować obraz. W zależności od wybranego zestawu mogą rejestrować obraz w rozdzielczościach od HD (1366 x 768) po FullHD (1920 x 1080).

Monitoring w jakości HD lub FullHD

Wszystkie cztery zestawy monitoringu WiFi Lanberg są dostępne na rynku, a ich cena różni się w zależności od wybranej opcji. Producent przewidział dwa zestawy korzystające z 4 kamer i 4-kanałowego rejestratora. W jednym z nich kamery pracują w trybie HD, podczas gdy w drugim dostępna jest także rozdzielczość FullHD. Podobnie, w ofercie Lanberga znalazły się też dwa zestawy korzystające z 8 kamer i 8-kanałowego rejestratora. Tu też różnica sprowadza się do rozdzielczości kamer.

Ceny zestawów do monitoringu wynoszą: 899zł (ICS-0404-0013- zestaw 4 kamer 1,3mpx) oraz 1850 zł (ICS-0808-0020 - zestaw 8 kamer 2mpx).