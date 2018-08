TOSHIBA PORTÉGÉ X30T-E - ELEGANCJA I WYDAJNOŚĆ

Toshiba Europe GmbH przedstawia urządzenie „2 w 1” z odłączanym ekranem - Portégé X30T-E. Następca wielokrotnie nagradzanego Z20t, łączy łatwość korzystania z tabletu z poziomem zabezpieczeń i wydajnością biznesowego laptopa – pełnowymiarowymi portami, wbudowaną stacją dokującą klawiatury i 15-godzinym czasem pracy na baterii. Dzięki procesorowi Intel® Core™ 8. Generacji, LPDDR3 RAM i szybkiemu SSD urządzenie spełnia oczekiwania wymagających profesjonalistów.

Portégé X30T-E stworzono z myślą o potrzebach współczesnego biznesu. Lekka i wytrzymała magnezowa obudowa o strukturze plastra miodu sprosta wciąż rosnącym potrzebom mobilnych pracowników. Wieloskładnikowe uwierzytelnianie biometryczne z opcjonalnym rozpoznawaniem twarzy i czytnikiem linii papilarnych pomagają chronić cenne biznesowe dane.

Doskonałość w każdym szczególe

Wszystkie elementy Toshiba Portégé X30T-E zaprojektowano z myślą o szybszej i wygodniejszej pracy w podróży oraz biurze. 13,3 calowy, matowy ekran Full HD o wysokiej jasności znakomicie sprawdza się w zróżnicowanych warunkach oświetleniowych. Dzięki użyciu szkła Corning Glass jest wyjątkowo mocny i odporny na uderzenia. Może być wykorzystywany jako wydajny tablet. Użytkownik może wybrać rysik Toshiba Universal Stylus Pen z technologią Wacom AES 2.0 Pen zapewniający najwyższej jakości funkcje pisma odręcznego.

Wbudowana stacja dokująca klawiatury Portégé X30T-E, pełnowymiarowe porty i imponujący czas działania baterii umożliwiają pracę w każdej sytuacji - nawet podczas przerwy w dostawie elektryczności czy w oczekiwaniu na opóźniony samolot. Półgodzinne ładowanie baterii zapewnia jej kolejne cztery godziny pracy.

Toshiba Portégé X30T-E wyposażono w kamerę przednią oraz tylną kamerę 5MP.

Podstawa podnóżka ustawia ekran w wygodnej i stabilnej pozycji, a stacja dokująca klawiatury lub opcjonalna klawiatura podróżna oferują większe niż zwykle klawisze.

Pewność zabezpieczeń

Ostatnie badanie Toshiba pokazuje, że zabezpieczenie danych stanowi jeden z tegorocznych priorytetów inwestycyjnych aż 62% osób odpowiadających za IT w przedsiębiorstwach.

Toshiba Portégé X30T-E zapewnia bezpieczeństwo danych dzięki wbudowanym rozwiązaniom biometrycznego uwierzytelniania oraz autorskiemu BIOS-owi. Urządzenie spełnia wymogi wojskowej normy MIL STD 810G oraz przeszło rygorystyczne testy H.A.L.T. (Highly Accelerated Life Test) symulujące codzienne, intensywne używanie laptopa przez 3 lata.

Jako dodatkowe zabezpieczenie w doku klawiatury umieszczono gniazdo Kensington umożliwiające zablokowanie klawiatury i tabletu.

Stworzona do działania

Toshiba Portégé X30T-E zapewnia łączność pozwalającą użytkownikowi pracować z dowolnego miejsca. Przykładowo, opcjonalny modem LTE oznacza stały dostęp do Internetu. Nowe urządzenie z serii Portégé wyposażono w dwa porty USB 3.0 oraz Gigabit LAN, RGB, HDMI i port USB Typu-C do ładowania w doku klawiatury.

Wysoką wydajność Portégé X30T-E zawdzięcza m.in. autorskiemu systemowi chłodzenia Toshiba, dzięki któremu procesor komputera może pracować na najwyższych obrotach.

Toshiba Portégé X30T-E razem ze stacją dokującą klawiatury waży tylko 1399 lub nawet 1189 gramów z opcjonalną klawiaturą podróżną. Sam tablet to jedynie 799 gramów.

Dostępność

Toshiba Portégé X30T-E w Polsce będzie dostępna już w październiku.