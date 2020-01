Kopia zapasowa na miarę XXI wieku? Branża medyczna stawia na dyski sieciowe firmy Asustor

Systemy informacyjne opieki zdrowotnej i szpitali bezsprzecznie należą do grupy, gdzie kluczowe znaczenie mają bezpieczeństwo i stały dostęp do informacji. Aby zapewnić jakość usług na najwyższym poziomie jeden ze szpitali zdecydował się na zakup dysku NAS Asustor.

Współczesna branża medyczna czerpie garściami z najnowszych technologii. Aby zapewnić pacjentom bezpieczeństwo i najwyższą jakość usług, współczesne placówki medyczne korzystają z rozbudowanych sieci komputerowych, przetwarzają i analizują ogromne ilości danych. Generowanych jest nawet 300 GB nowych danych dziennie i nie można sobie pozwolić na ich utratę, w wyniku nieoczekiwanej awarii sprzętu lub oprogramowania. Niezawodność i ciągła dostępność danych są tutaj kluczowe.

Jeden ze szpitali podjął decyzję o inwestycji w dyski sieciowe Asustor AS6212RD. Pozwalają one na instalację do dwunastu dysków o łącznej pojemności 192 TB oraz skorzystanie z modułów rozszerzających. Te ostatnie pozwalają na podwojenie dostępnej przestrzeni na dane poprzez instalację kolejnych dwunastu nośników. NAS-y podłączono następnie do wewnętrznej sieci, a na urządzeniach objętych planem tworzenia kopii zapasowych zainstalowano oprogramowanie klienckie Avatar Backup. W dalszej kolejności skonfigurowano politykę tworzenia backupów i odzyskiwania danych po awarii.

Stabilność i niezawodność kluczem do sukcesu

Jak przyznaje szpital, dysk NAS Asustor AS6212RD okazał się bardzo dobrą inwestycją. Przekroczył on stawiane przed nim oczekiwania, wyraźnie poprawiając efektywność działania szpitala oraz podnosząc jakość świadczonych usług medycznych. Jest to zatem kolejny przykład na to, że dyski sieciowe to rozwiązanie na miarę XXI wieku, a modele firmy Asustor zasłużenie okupują czołowe lokaty rankingów (np. TOP 10 dysków NAS wg PCMag) i zdobywają kolejne wyróżnienia, w tym prestiżowe “Best of the Year 2019” (treść publikacji tutaj).

Zainteresowani dyskiem sieciowym Asustor AS6212RD znajdą go w sprzedaży w cenie ok. 5000 zł.