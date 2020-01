NZXT: Kraken X-3 i Z-3 - nowe chłodzenia wodne AiO

Wydajne chłodzenie procesora to podstawa każdej stacji gamingowej. Nowe modele AiO z serii Kraken X-3 i Z-3 mają jednak imponować nie tylko osiągami. Producent obiecuje także cichą pracę, efektowny wygląd i szerokie możliwości personalizacji.

W nowej najnowszej iteracji chłodzeń NZXT Kraken X-3 i Z-3 producent starał się dać użytkownikom maksimum możliwości dostosowania układów do ich potrzeb. Modele z serii Kraken Z-3 wyposażono w pompę, którą wieńczy pokaźnych rozmiarów ekran LCD. Może on wyświetlać logo producenta, dane z aplikacji NZXT CAM (np. temperaturę CPU) czy też animowane pliki GIF, dając nowe możliwości personalizacji. Krakeny z serii Z-3 będą dostępne w dwóch rozmiarach: 280 mm (Kraken Z63) i 360 mm (Kraken Z73).

Odświeżone modele z linii Kraken X-3 zyskały z kolei o dziesięć procent większy pierścień z diodami RGB LED. Ma on generować żywsze i bardziej nasycone barwy, jeszcze potęgując efekt nieskończonego lustra. Góra blokopompy jest ponadto obracana, dzięki czemu użytkownik może ustawić logo producenta w żądanym położeniu niezależnie od kierunku instalacji chłodzenia. Kraken X-3 będą dostępne w trzech wariantach: 240 mm (Kraken X53), 280 mm (Kraken X63) i 360 mm (Kraken X73).

Nowa jakość chłodzenia i pełna kontrola

Zestawy AiO NZXT Kraken X-3 i Z-3 mają nową, siódmą generację pompy wody firmy Asetek. Ma ona odznaczać się jeszcze lepszą wydajnością chłodzenia i być niemal niesłyszalna podczas pracy z prędkością 800 obrotów na minutę. Za skuteczne rozpraszanie ciepła z radiatorów odpowiadają wentylatory NZXT Aer P, które dzięki fazowanym wlotom i łożyskowaniu FDB mają cechować się wysoką trwałością, efektywnością i kulturą pracy.

Oprócz pomp wspomniane systemy AiO łączą możliwości personalizacji i oprogramowanie. Chłodzeniem można zarządzać z poziomu darmowej aplikacji NZXT CAM. Pozwala ona na dostosowanie trybu pracy chłodzenia, jak również na zarządzanie efektami świetlnymi i ich synchronizacją. Nowa odsłona chłodzeń NZXT Kraken ma wyprowadzone kanały RGB. Umożliwiają one podłączenie do pięciu wentylatorów Aer RGB, czterech pasów LED z dziesięcioma diodami każdy i do sześciu innych akcesoriów z linii NZXT RGB.

Wszystkim można zarządzać z poziomu jednej aplikacji NZXT CAM. Producent chwali się jej intuicyjnym interfejsem, prostotą obsługi i ogromem możliwości w zakresie dostosowywania sprzętu do potrzeb użytkownika, zarówno od strony wydajnościowej, jak i wizualnej.

Prostota zawsze w cenie

Poza osiągami i aspektami wizualnymi, producent zadbał także o prostotę instalacji i trwałość chłodzeń. Pompy można montować w dowolnym położeniu, aby nie kolidowały z radiatorami czy np. pamięciami RAM. Orientację logo lub wyświetlanych treści da się dostosować manualnie, jak ma to miejsce w serii X-3 (ruchomy segment górny) lub z poziomu oprogramowania w przypadku chłodzeń Kraken Z-3. Gumowe rurki zabezpieczono dodatkowo nylonowym oplotem.

Nowe chłodzenia wodne AiO NZXT Kraken są objęte sześcioletnią gwarancją producenta. Trafią one do sprzedaży na początku marca w następujących cenach:

• NZXT Kraken X-3:

o NZXT Kraken X53 (240 mm): 579 zł

o NZXT Kraken X63 (280 mm): 669 zł

o NZXT Kraken X73 (360 mm): 799 zł

• NZXT Kraken Z-3:

o NZXT Kraken Z63 (280 mm): 1099 zł

o NZXT Kraken Z73 (360 mm): 1249 zł