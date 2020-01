INNO3D GeForce GTX 1650 Super Twin X2 OC - wydajne chłodzenie w rozsądnie wycenionej karcie

INNO3D ma długą tradycję tworzenia kart graficznych dodających “coś extra” do standardowej wydajności oferowanej przez modele referencyjne. Skoro NVIDIA ulepszyła swojego GeForce’a GTX 1650 tworząc GTX 1650 Super, czy można było pójść dalej?

GeForce GTX 1650 powstał jako karta tzw. niższego segmentu średniego (ang. lower-mid-range). Jego rozwinięciem jest GeForce GTX 1650 Super - nieznacznie tylko droższy, za to dużo szybszy. W oparciu o ten właśnie układ powstała karta graficzna INNO3D GeForce GTX 1650 Super Twin X2 OC. Jak sama nazwa wskazuje, model ten nie oferuje jednak standardowej wydajności.



Warto przypomnieć, że GPU zastosowany w GeForce GTX 1650 Super składa się z 1280 rdzeni CUDA, podczas gdy “zwykły” GTX 1650, ma ich tylko 898. To bezpośrednio przekłada się na wydajność układu. Karta INNO3D GeForce GTX 1650 Super Twin X2 OC względem typowego modelu korzystającego z tego samego GPU może pochwalić się nieco wyższą częstotliwością maksymalną. W trybie Boost osiąga bowiem 1755 MHz, zamiast 1725 MHz.

To nie jest zresztą kres wydajności karty INNO3D. Wydajny układ chłodzenia, składający się z dwóch dużych wentylatorów oraz aluminiowego radiatora wyposażonego w zestaw ciepłowodów. System tego typu pozwala na wyciśnięcie z karty kilku dodatkowych MHz. Przekłada się to na nieco większą długość karty.

Karta INNO3D GeForce GTX 1650 Super Twin X2 OC jest dostępna na rynku w cenie ok. 750 zł.

Specyfikacja:

• Taktowanie rdzenia boost [MHz]: 1755

• Złącza video: HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4, DVI-D

• Ilość pamięci RAM: 4 GB

• Rodzaj pamięci RAM: GDDR6

• Przepustowość pamięci: 12 Gbps

• CUDA: 1280

• Rekomendowana moc zasilacza: 450 W

• Typ złącza: PCI-E 3.0 X16

• Długość karty [mm]: 210 mm