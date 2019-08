Jak uchronić się przed atakami typu ransomware?

Ostatnie próby ataków typu ransomware na urządzenia NAS nie pozostały bez odpowiedzi. Tajwański Asustor nakłania swoich klientów do przyjęcia środków bezpieczeństwa w celu ochrony ważnych danych i tłumaczy jak to zrobić.

Infrastruktura NAS coraz częściej pada ofiarą ataków ransomware. To zrozumiałe - hakerzy wiedzą, że dane są cenne dla użytkowników, dlatego starają się wymusić zapłacenie okupu. Można się jednak przed ich atakami zabezpieczyć. Asustor zaleca następujące działania w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych:

- Upewnij się, że ADM jest zawsze aktualny. Aktualne oprogramowanie jest mniej podatne na ataki ze strony hakerów.

- Użyj systemu zapisu plików Btrfs i backupów migawkowych, aby przywrócić uszkodzone dane. Brtfs został opracowany m.in. pod kątem zapewnienia większego bezpieczeństwa danych.

- Utwórz nowe konto administratora jednocześnie dezaktywując domyślne. Użyj przy tym silnego hasła. Domyślne konta mają standardowe hasła, które są znane hakerom. Korzystanie z nich to wystawianie swojego bezpieczeństwa na poważną próbę.

- Włącz ADM Defender, który ma zaporę i ustaw czarną listę oraz białą listę. To pozwoli ograniczyć ruch z niesprawdzonych urządzeń.

- Wyłącz SSH i usługi terminalowe, jeśli nie są ci niezbędne. Im mniej potencjalnych kanałów ataku, tym lepiej.

- Unikaj używania fabrycznie ustawionych portów. Najlepiej zmienić je wszystkie. Utrudni to potencjalny atak.

- Twórz kopie zapasowe danych w różnych miejscach, stosując narzędzie Asustor MyArchive, korzystajc z innych NAS-ów czy usługi synchronizacji w chmurze.