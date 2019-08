Małe rozwiązania Home Smart od marki Hama dla wielkich zmian w Twoim domu

Wygodne sterowanie światłem, telewizorem czy lodówką, stało się niemalże codziennością. Marka Hama wprowadziła rewolucyjne rozwiązanie dla Smart Home oferując podwójny włącznik światła Wi-Fi oraz filamentową żarówkę LED Fi-Fi, aby usprawnić i unowocześnić sposób sterowania światłem w domu XXI wieku.

Już nie zapomnisz zgasić światła

Znacie to – zapominanie o zgaszeniu światła może odbić się przysłowiową czkawką w postaci wyższych rachunków za energię elektryczną. Jednak można tego w łatwy i nowoczesny sposób uniknąć. Hama przedstawia swój patent na sprytny włącznik światła, który sterowany jest za pomocą Wi-Fi. Integruje on się z siecią za pomocą bezpłatnej aplikacji Hama Smart Solution i działa bez bramki lub mostu. Śmiało można go zamontować w miejscu standardowych włączników, a montaż podtynkowy sprawia, że jest on dziecinnie łatwy. Co ważne, włącznik działa z każdym typem żarówek, a może posłużyć maksymalnie do dwóch lamp lub dwóch sekcji oświetlenia. Sterowanie także należy do bardzo wygodnych – wystarczy uruchomić dedykowaną aplikację na urządzeniu mobilnym (zarówno z systemem Android 4.3 jak i iOS 8.0 i wyżej). Co ciekawe, akcesorium posiada funkcje asystenta głosowego Alexa i Google Home, co skutecznie usprawnia sterowanie. Oczywiście, jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do „analogowych” rozwiązań – włącznik możemy obsłużyć ręcznie (niezależnie od sieci WLAN) – w tej opcji korzystamy z dotykowych przycisków. A co jeśli zapomnimy wyłączyć światło będąc już poza domem? Z pomocą przychodzi możliwość sterowania włącznikiem także na odległość, dzięki wspomnianej aplikacji mobilnej. Za cenę 109 zł możemy poczuć się jak w domu przyszłości.

I stała się światłość

Poza włącznikiem światła, warto zainteresować się wielofunkcyjną żarówką LED do stosowania, jako źródło światła, oświetlenie efektowe lub jako oświetlenie wpływające na klimat wnętrza. Obsługa żarówki jest równie prosta jak włącznik światła: wystarczy pobrać bezpłatną aplikację Hama Smart Solution i mieć stałe łącze Wi-Fi. Co więcej, jeśli zdecydujemy się na sterowanie głosowe, możemy liczyć na wsparcie asystentów głosowych Alexa lub Google Home. Dzięki aplikacji lub asystenta głosowego istnieje możliwość sterowania kilkoma lampami wyposażonymi w omawiane żarówki. Wewnątrz znajdziemy ozdobne taśmy LED, które pomagają stworzyć niepowtarzalny urok tradycyjnej żarówki – jej temperatura barwowa wynosi 2700 K, emitując białą, ciepłą poświatę, której intensywność możemy swobodnie regulować. Użytkownicy smartfonów lub tabletów z systemem Android 4.3 oraz iOS 8.0 i wyższymi wersjami nie powinni mieć problemu z zainstalowaniem dedykowanych aplikacji i rozpoczęciem przygody w domu przyszłości. Cena jednej żarówki to 89,90 zł.