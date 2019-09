IRIScan Desk 5 Pro – skaner z dużymi możliwościami

IRIS marka należąca do grupy Canon, zaprezentowała urządzenie o nazwie IRIScan Desk 5 Pro. Według producenta urządzenie ma całkowicie zmienić podejście do skanowania dokumentów. Jest eleganckie, kompaktowe i pozwala scyfryzować w ciągu minuty nawet 30 stron.

IRIScan Desk 5 to skaner, który sprawdzi się zarówno w domu, jak i biurze. Pozbawiony ruchomych elementów w szybki sposób przenosi do cyfrowego świata dokumenty, książki, faktury czy dowody tożsamości. Urządzenie automatycznie rozpoznaje moment obrócenia strony, co ma ułatwić skanowanie obszernych publikacji. Można także ustawić stały interwał skanowania na 3, 5 lub 7 sekund.

IRIScan Desk 5 pozwala na zapis scyfryzowanych dokumentów w formie plików PDF lub JPG. Ponadto rozpoznaje tekst i zapisuje go do plików tekstowych (.txt), skoroszytów (.xls), a także w formie elektronicznych publikacji (ePub). Oprogramowanie wspiera ponad 130 języków z arabskim, chińskim i hebrajskim włącznie. Jest także opcja stworzenia na podstawie rozpoznanego tekstu, audiobooka i wyeksportowanie go w formie pliku mp3 lub w bezstratnym formacie wav.

Dla najbardziej wymagających użytkowników i firm przewidziano model IRIScan Desk 5 Pro. Oferuje on możliwość szybkiego skanowania wizytówek, dokumentów tożsamości, kodów kreskowych czy faktur i paragonów, które następnie pomaga zindeksować. Dzięki temu IRIScan Desk 5 znajdzie zastosowanie także w biurach i recepcjach, gdzie szybkie skanowanie i rozpoznawanie może zwiększyć wydajność i komfort pracy.

Ciekawą funkcją IRIScan Desk 5 Pro jest opcja nagrywania i scalania obrazu z dwóch kamer - internetowej i zintegrowanej w skanerze. Dzięki temu użytkownik może przygotować np. internetowy kurs czy samouczek. Efekty można wyeksportować do plików .avi, .flv, .mp4 czy .wmv.

Skanery IRIScan Desk 5 i Desk 5 Pro są już dostępne w sprzedaży. Podstawowy wariant to wydatek rzędu 900 zł, natomiast za model Pro trzeba zapłacić ok. 1300 zł.

Dane techniczne:

IRIScan Desk 5

• sensor: CMOS o rozdzielczości 8 Mpix, stała ogniskowa (fixed focus)

• maks. rozdzielczość skanowania: 3264 x 2448 px

• maks. rozmiar dokumentu: A4 (297 x 210 mm / poziomo)

• szybkość skanowania: 2 sekundy/strona w trybie kolorowym, do 30 str./min.

• -wbudowane lampy LED: 4

• rozdzielczość wyjściowa: 300 dpi

• tryby skanowania: kolor, czarno biały, skala szarości

• Interfejs: USB 2.0

• zasilanie: z portu USB

• formaty wyjściowe:

o Dokumenty: JPG, PDF, Word, TXT, Excel

o e-book: ePub,

o wideo : AVI, MP4, FLV, WMV

• wymiary:

o złożony: 267 x 85 x 75 mm

o rozłożony 267 x 85 x 221 mm

• waga: 700 g

• zalecana liczba skanowanych stron: do 500/dzień

IRIScan™ Desk 5 Pro

• sensor: CMOS o rozdzielczości 12 Mpix, zmienna ogniskowa (autofocus)

• maks. rozdzielczość skanowania:: 4032 x 3024 pikseli

• maks. rozmiar dokumentu: A3 (420 x 290 mm / poziomo)

• szybkość skanowania: 2 sekundy/strona w trybie kolorowym, do 30 str./min.

• rozdzielczość nagrywanego wideo: 1280 X 1024 (SXGA) lub 640 x 480 (VGA)

• wbudowane lampy LED: 4

• rozdzielczość wyjściowa: 300 dpi

• tryby skanowania: kolor, czarno biały, skala szarości

• Interfejs: USB 2.0

• zasilanie: z portu USB

• formaty wyjściowe:

o dokumenty: JPG, PDF, Word, TXT, Excel

o e-book: ePub,

o wideo : AVI, MP4, FLV, WMV

• wymiary:

o złożony: 375 x 85 x 75 mm

o rozłożony: 375 x 85 x 270 mm

• waga: 800 g

• zalecana liczba skanowanych stron: do 500/dzień