NAS jako platforma do pracy zespołowej?

Wiele osób traktuje dyski NAS wyłącznie jako przechowalnię danych, którą konfiguruje się raz i zapomina o jej istnieniu. Tymczasem rozwiązania Asustor pozwalają na stworzenie wygodnego narzędzia do pracy zespołowej.

Dzięki integracji z platformami chmurowymi OwnCloud i NextCloud oraz wsparciu dla pakietu biurowego OnlyOffice, użytkownicy NAS-ów Asustor mogą nie tylko składować dane, ale i wykorzystać je do wspólnej pracy nad dokumentami.

Producent podkreśla elastyczność i bezpieczeństwo takiego rozwiązania. Użytkownik ma nad chmurą pełną kontrolę i może w dowolnym momencie zmienić jej ustawienia tak, aby jego prywatność była chroniona jak najlepiej. Ponadto dysk sieciowy podłączony do sieci wewnętrznej (tzw. intranetu) nie wymaga do pracy dostępu do Internetu. To sprawia, że dane są zawsze dostępne wewnątrz (np. domu lub firmy) i jednocześnie chronione przed nieautoryzowanym dostępem z globalnej sieci.

Zainteresowani stworzeniem prywatnej platformy biurowej do pracy zespołowej mogą pobrać stosowne rozszerzenie z platformy AppCentral producenta. Tam również znajdują się szczegółowe instrukcje, jak zainstalować i skonfigurować pobrane dodatki do dysków NAS Asustor.

Lista modeli obsługujących serwer OnlyOffice:

• AS6, AS70, AS50, AS51, AS61, AS62, AS31, AS32, AS63, AS64, AS52, AS53, AS65