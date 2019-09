Genesis Xenon 770 - mysz dla wymagających

Nowa mysz marki Genesis może przekonać do siebie graczy nie tylko sensorem o wysokiej rozdzielczości, ale też łatwością, z jaką możemy dopasować ją do naszych preferencji.

Genesis Xenon 770 kształtem przypomina kilka innych, uznanych i cenionych modeli. Producent zapewnia, że taka konstrukcja obudowy myszy sprawia, że dłoń spoczywa na niej wygodnie, nie tracąc przy tym możliwości szybkiej reakcji.

Uniwersalna konstrukcja

Hybrydowa konstrukcja Genesis Xenon 770 pozwala zmodyfikować mysz do gier MMO lub FPS. Wyposażono ją bowiem w wymienne panele boczne, które mają umożliwić graczowi optymalne dopasowanie myszki do własnych preferencji. Użytkownik ma też do dyspozycji dwa panele z przyciskami pozwalającymi niejako „przebudować” mysz pod kątem gier FPS (typowy rozkład przycisków) czy MMO (więcej, bo aż 9 programowalnych przycisków na panelu bocznym). Genesis zapewnia, że elementy wymienne są łatwe w montażu i dobrze trzymają się na swoim miejscu dzięki zastosowaniu specjalnego systemu montażowego.

Mysz na lata

Genesis Xenon 770 wyposażono w przełączniki Huano, o żywotności do 20 milionów kliknięć. Od spodu znajdziemy teflonowe ślizgacze, które mają znieść znacznie bardziej intensywne użytkowanie niż np. zwykłe, plastikowe. Obudowa urządzenia posiada przy tym także podświetlenie RGB z możliwością ustawienia 16 milionów kolorów.



Zaawansowany czujnik

Nowy model myszy wykorzystuje sensor optyczny PixArt PAW3327 o rozdzielczości maksymalnej do 10 200 DPI. Czujnik tej klasy ma zapewnić płynne prowadzenie i wysoką precyzję kursora w codziennych zadaniach, a w grach wyższą skuteczność. Poprawnie reaguje nawet na bardzo szybkie ruchy dłonią - maksymalna akceleracja w tym przypadku wynosi aż 30 G. Producent twierdzi, że w połączeniu z wysoką częstotliwością próbkowania sięgającą 1000 Hz mysz spełni oczekiwania nawet tych najbardziej wymagających graczy.

Mysz Genesis Xenon 770 wyceniono na 169 zł, co czyni ją jedną z najtańszych, a być może nawet najtańszą myszą z wymiennymi panelami bocznymi i tak zaawansowanym sensorem.

Specyfikacja:

• Sensor: PixArt PAW3327

• Liczba przycisków: możliwość konfiguracji do 14

• DPI: 200 - 10 200

• Maksymalna akceleracja: 30 G

• Maksymalna szybkość przetwarzania danych: 5600 FPS

• Częstotliwość próbkowania: 1000 Hz

• Maksymalna szybkość śledzenia: 220 ips

• Masa: 110 g

• Wymiary: 121 x 65 x 38 mm

• Długość przewodu: 1,8 m

• Dodatkowe oprogramowanie

• Podświetlenie RGB z efektem PRISMO

• Wymienne boczne panele

• Wbudowana pamięć