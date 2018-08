HyperX prezentuje mysz gamingową HyperX Pulsefire FPS Pro RGB

HyperX®, dział gamingowy Kingston® Technology Company, Inc., ogłosił wprowadzenie do swojej oferty myszy gamingowej HyperX Pulsefire FPS Pro RGB. Nowy gryzoń wyposażony jest w czujnik Pixart 3389 o doskonałej czułości, a także wykorzystuje przełączniki klasy premium Omron o wytrzymałości do 20 mln kliknięć. Dodatkowo, mysz wyposażona jest w 6 programowalnych przycisków i wbudowaną pamięć zdolną zapisać trzy dedykowane profile dzięki oprogramowaniu HyperX NGenuity.

Mysz Pulsefire FPS Pro charakteryzuje lekki, ergonomiczny design odpowiedni zarówno dla osób stosujących chwyt typu claw lub pełną dłonią. Zapewnia także trzy predefiniowane ustawienia DPI, odpowiednio 800, 1600, a także 3200 DPI, wszystkie dostępne za kliknięciem jednego przycisku. Antypoślizgowe powierzchnie po bokach zapewniają pewny chwyt, a lekka, 95 gramowa konstrukcja jest doskonała do szybkich ruchów dłonią. HyperX Pulsefire FPS Pro wyposażona jest także w elastyczny kabel w oplocie oraz duże ślizgacze dla komfortowego użytkowania.

“W HyperX cieszymy się mogąc rozszerzyć naszą gamę akcesoriów o nową mysz gamingową Pulsefire FPS Pro RGB” – mówi Julien Millet, Business Manager HyperX. -„Naszym celem było uzupełnienie linii peryferiów gamingowych HyperX, oferując połączenie wydajności oraz możliwości personalizacji zarówno dla profesjonalistów, jak i entuzjastów. Mysz Pulsefire FPS Pro zapewnia wysoką jakość użytkowania oraz komfortowy design na wiele godzin grania.”

Pulsefire FPS Pro to mysz gamingowa z prawdziwego zdarzenia, zapewniająca natywne ustawienia DPI, które wspierają rozdzielczość do 16 000 DPI oraz wbudowaną pamięć do zapamiętania ustawień podświetlania w trzech personalizowanych profilach. Oprogramowanie HyperX NGenuity oferuje możliwość podświetlenie LED oraz personalizację RGB w scrollu myszy oraz logu HyperX. Dodatkowo, zaawansowane narzędzia NGenuity pozwalają na personalizację ustawień sensora, tworzenie makr oraz ustawienia DPI.

HyperX bierze sobie do serca swoje motto - We’re All Gamers. Nie ważne, czy jesteś amatorem, czy profesjonalnym graczem, naszym celem jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom względem jakości każdego zestawu słuchawkowego, klawiatury, myszy czy podkładek, które projektujemy.

Specyfikacja i Wymiary

Mysz

Model: Ergonomiczny

Sensor: Pixart PMW3389

Rozdzielczość: do 16,000 DPI

Zaprogramowane ustawienia DPI: 800 / 1600 / 3200 DPI

Szybkość: 450ips

Akceleracja: 50G

Przyciski: 6

Przełączniki w lewym / prawym przycisku: Omron

Wytrzymałość lewego / prawego przycisku: 20 milionów kliknięć

Podświetlenie: RGB (16,777,216 kolorów)

Efekty świetlne: 1 strefa świetlna RGB oraz 4 poziomy jasności*

Pamięć wbudowana: 3 profile

Typ połączenia: USB 2.0

Szybkość raportowania: 1000Hz

Format danych USB: 16 bitów/oś

Dynamiczny współczynnik tarcia: 0.13µ**

Statyczny współczynnik tarcia: 0.20µ**

Typ kabla: W oplocie

Waga (bez kabla): 95g

Waga (z kablem): 130g

Wymiary

Długość: 127.60mm

Wysokość: 41.90mm

Szerokość: 71.10mm

Długość kabla: 1.8m