Archer C5400X – zaawansowany router gamingowy od TP-Link

Archer C5400X to trzypasmowy, gigabitowy router bezprzewodowy MU-MIMO, który został zbudowany od podstaw z myślą o graczach oraz innych wymagających użytkownikach.

Archer C5400X korzysta z technologii NitroQAMTM, oferując łączną przepustowość nawet do 5334Mb/s

w trzech pasmach transmisji (1000Mb/s w paśmie 2.4GHz oraz po 2167Mb/s w pasmach 5GHz). Pozwala to na optymalizację działania sieci poprzez jej podział pomiędzy wszystkie urządzenia w domu. Np. jedno pasmo można przeznaczyć do gier, drugie do streamingu wideo w 4K, a ostatnie na użytek mniej wymagających domowników. Wykorzystując Smart Connect, router automatycznie wybierze najlepsze pasmo dla każdego sprzętu połączonego z siecią. Stała siła sygnału w każdym kącie domu zapewniona jest przez osiem anten wspieranych technologią Range Boost. Archer C5400X dodatkowo wykorzystuje technologię Beamforming umożliwiającą zlokalizowanie łączących się do routera urządzeń, a następnie zwiększenia siły sygnału nadawanego w ich kierunku, zapewniając najwyższą wydajność i stabilność połączeń. Dzięki technologii MU-MIMO, Archer C5400X wysyła pakiety danych do czterech urządzeń w tym samym czasie, co zwiększa wydajność komunikacji. Innym rozwiązaniem pozwalającym optymalizować wydajność WiFi jest Airtime Fairness. Działanie tej technologii polega na promowaniu wydajniejszych użytkowników bezprzewodowych, którzy są w stanie przesłać większą ilość danych w żądanym przedziale czasu.

Osiem gigabitowych portów Ethernet pozwala na podłączenie do sieci przewodowych urządzeń takich jak komputery, konsole do gier czy telewizory smart, bez konieczności używania dodatkowego przełącznika.

Moc do grania na najwyższych obrotach zapewnia czterordzeniowy procesor 64-bitowy o taktowaniu 1,8GHz, trzy procesory pomocnicze oraz 1GB pamięci RAM.

Archer C5400X wykrywa ruch sieciowy z gier i nadaje mu najwyższy priorytet. Zaawansowani gracze mogą dzięki temu osiągać taktyczną przewagę i grać bez lagów. Natomiast mniej wymagający domownicy docenią np. streamowanie filmów w rozdzielczości 4K, bez żadnych przeszkód.

System HomeCareTM z antywirusem od TrendMicro ochroni domową sieć przed cyberatakami. Rodzice

z pewnością docenią funkcję kontroli rodzicielskiej, która umożliwia blokadę dostępu do wybranych zasobów sieciowych i treści w Internecie. Wystarczy ustawić listy adresów URL dostępnych lub zablokowanych z poziomu danej sieci, by zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych domowników. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby za pomocą harmonogramu określić także pory dostępu dla poszczególnych urządzeń łączących się z siecią.

Korzystając z funkcji QoS (Quality of Service) można przydzielić pasma określonym urządzeniom i usługom, aby móc wykorzystać w pełni ich możliwości. Ustalanie priorytetów dla takich działań jak streaming, granie, rozmowy wideo czy zwykłe surfowanie po sieci jest szybkie i proste.