Stylowe na zewnątrz, drapieżne wewnątrz - nowe komputery Lenovo Legion zaprezentowane

Dziś w Warszawie odbyła się polska premiera nowych komputerów Lenovo Legion. Zaprezentowane zostały laptopy Lenovo Legion Y530 i Y730, desktopy T530 i T730 oraz kompaktowe komputery Cube C530 i C730. Nie zabrakło także atrakcyjnie wycenionego IdeaPada 330, którego atutem są wydajność oraz pojemna bateria z technologią szybkiego ładowania. Nowy sprzęt Lenovo, swoim eleganckim wyglądem i możliwościami ma przyciągać uwagę zarówno młodzieży, jak i dojrzałych graczy.

2 sierpnia w Warszawie firma Lenovo zorganizowała polską premierę najnowszych urządzeń gamingowej marki Legion oraz budzącego zainteresowanie laptopa IdeaPad 330. Komputery stacjonarne Lenovo Legion Y530, Y730, C530 i C730 oraz laptopy Lenovo Legion Y530 i Y730 stworzone zostały w myśl zasady "Stylowy na zewnątrz, drapieżny wewnątrz". Lenovo przeprojektowało wszystkie swoje komputery w taki sposób, aby ich nowoczesny design przypadł do gustu zarówno młodszym graczom, jak i graczom dojrzałym. W urządzeniach zastosowano najnowsze procesory Intel® Core™ 8. generacji oraz nowe, wydajniejsze układy chłodzenia. Zmniejszono także ich gabaryty oraz zredukowano wagę.

Lenovo Legion Y530 i Y730

Nowe laptopy Lenovo Legion Y530 i Y730 zaprezentowano w zaprojektowanych na nowo, efektownych i stylowych obudowach o zmniejszonej grubości i obniżonej wadze. Uwagę zwracają minimalne ramki otaczające ekran, podświetlana klawiatura (białe podświetlenie w Y530 i RGB w Y730) oraz znacznie wydajniejszy system chłodzenia i odprowadzania ciepła.



Lenovo Legion Y530 sprzedawany będzie z 15.6-calowym wyświetlaczem, natomiast Lenovo Legion Y730, który trafi do oferty sklepów nieco później, z ekranem 15.6- oraz 17.3-calowym. W obu urządzeniach dostępne będą nowe, opcjonalne matryce o częstotliwości odświeżania 144 Hz.

"Nowe laptopy z serii Y530 to jedne z najlepiej wycenionych urządzeń dla graczy na rynku, które wyposażono w matryce o częstotliwości odświeżania 144 Hz." - informuje Marcin Grosman, Consumer Product Manager firmy Lenovo. "Uwagę graczy powinny zwrócić także ekrany o jasności sięgającej 300 nitów." – dodaje.



O wydajność laptopów zadbają procesory Intel® Core™ i5-8300H i Intel® Core™ i7-8750H, wspomagane przez 8 GB pamięci RAM DDR4 oraz karty graficzne NVIDIA® GeForce GTX 1050 i GTX 1050 Ti. Do wyboru będą konfiguracje z dyskami SSD NVMe oraz dyskami HDD o pojemności do 2 TB.

Lenovo Legion T530 i T730

Wsłuchując się w opinie graczy, Lenovo przeprojektowało swoje gamingowe desktopy T530 Tower i T730 Tower. Efektowny wygląd konstrukcji podkreśla czerwone podświetlenie (T530) lub konfigurowalne podświetlenie RGB (T730). Obudowa T730 Tower została dodatkowo wyposażona w okno na bocznym panelu. W obu przypadkach układy chłodzenia działają skuteczniej i ciszej, niż w urządzeniach poprzedniej generacji. Komputer Lenovo Legion T730 Tower dostępny będzie w sprzedaży także z opcjonalnym układem chłodzenia cieczą. Urządzenia zapewniają wydajność niezbędną do grania w nawet najwyższych ustawieniach graficznych w najnowszych grach i można je bez problemu modernizować, co ułatwia beznarzędziowy system montażu.



Desktopy dostępne będą w wielu konfiguracjach. W zależności od modeli i indywidualnych preferencji, gracze będą mogli wybierać pomiędzy Intel® (Core™ i5, i7 8. generacji) oraz układami graficznymi od AMD (Radeon™ RX 570) lub NVIDIA® (GeForce GTX 1050, 1050 Ti, 1060). Komputery sprzedawane będą z 8 lub 16 GB pamięci RAM, dyskami SSD M.2 lub HDD o pojemności do 2 TB.

Lenovo Legion C530 i C730

Nowe kompaktowe komputery Lenovo Legion w formacie Cube oferują wysoką wydajność i podwyższony poziom mobilności. Stworzono je z myślą o graczach nie lubiących kompromisów, którzy chcą z czasem ulepszać swój komputer, ale zarazem nie chcą rezygnować z możliwości łatwego transportowania go z miejsca na miejsce. Niewielkie obudowy o pojemności zaledwie 19 litrów nie tylko ułatwiają transport, ale pozwalają użytkownikom oszczędzić przestrzeń na lub pod biurkiem. Obudowy obu komputerów zostały wyposażone w czerwone podświetlenie (T530) lub konfigurowalne podświetlenie RGB (T730).

Kompaktowe komputery Lenovo Legion Cube dostępne będą w wielu konfiguracjach. Gracze wybierać będą mogli pomiędzy procesorami Intel® Core™ i5 i i7 8. generacji oraz układami graficznymi NVIDIA® GeForce GTX 1050 Ti i GTX 1060. Komputery sprzedawane będą z 8 lub 16 GB pamięci RAM, dyskami SSD M.2 lub HDD o pojemności do 2 TB.



Lenovo IdeaPad 330

Lenovo IdeaPad 330 to laptop multimedialny zapewniający wydajność, która zadowoli także okazjonalnych graczy, oferowany w bardzo atrakcyjnej cenie. Sprzęt pozwoli cieszyć się płynną rozgrywką nawet w najnowszych grach, w rozdzielczości Full HD, w co najmniej średnich ustawieniach graficznych. Lenovo IdeaPad 330 to także świetny wybór dla produktywności i zastosowań biurowych. Jego akumulator pozwala nawet na 6 godzin nieprzerwanej pracy, a 15 minut ładowania pozwala dostarczyć mu energii nawet na 2 godziny działania - wszystko to za sprawą technologii Rapid Charge.

W Polsce sprzedawane będą modele z ekranami o przekątnej 15.6- i 17.3-cala. Wyposażone zostaną w procesory Intel® Core™ i5-8300H i Core™ i7-8750H, wspomagane przez 4 GB pamięci RAM DDR4 oraz karty graficzne NVIDIA® GeForce GTX 1050. Do polskich sklepów trafią konfiguracje z dyskami SSD M.2 oraz dyskami HDD o pojemności do 1 TB, także z pamięcią Intel® Optane.

"Lenovo IdeaPad 330 powinien być przebojem sprzedaży wśród osób, które poszukują niedrogiego komputera do gier oraz innych multimedialnych zastosowań. Uwagę graczy zwróci obecność wydajnych procesorów Intel® Core™ 8. Generacji i układu graficznego NVIDIA® GeForce GTX 1050. Wszyscy docenią także stylową i trwałą konstrukcję obudowy oraz obecność podświetlanej na biało klawiatury. " - komentuje Marcin Grosman.



Fenomen dojrzałego gracza

Według ogólnoświatowych badań firmy Lenovo, blisko 1.8 miliarda osób na świecie określa się mianem graczy. Średnia wieku osób grających w gry komputerowe wynosi 30 lat, a aż 46% graczy ma więcej niż 36 lat. Dzisiejsi 30- i 40-latkowie chętnie wracają do grania w gry komputerowe – nie postrzegają tej aktywności jako przeznaczonej jedynie dla najmłodszych. Wracają do grania z sentymentu, ale również dlatego, że ich dzieci zainteresowały się graniem. Najczęściej są to osoby mające wyższe wykształcenie, mieszkające raczej w większych miastach. Zdecydowana większość z nich założyła już własne rodziny – niemal połowa posiada dzieci.

„Od lat śledzimy rynek gier i sprzętu dla graczy, dostrzegając przy tym, że wiele osób swoją przygodę z grami rozpoczynało jeszcze w latach 90. Połowa grających na komputerze robi to przynajmniej od 10 lat!” - informuje Robert Cymerman, Consumer Sales Manager firmy Lenovo. „Uważamy, że wraz z graczami powinien dojrzewać także sprzęt, z którego korzystają. Nie może się to ograniczać jedynie do zwiększania wydajności i doskonalenia innych parametrów – zmiany w nowej serii nie ominęły więc także aspektu wizualnego. Wsłuchujemy się w potrzeby graczy i wiemy, że wielu z nich oczekiwało właśnie takiego designu” – dodaje.

Z badania przeprowadzonego w lipcu 2018 roku przez instytut badawczy Norstat wynika, że 62% graczy w Polsce stanowią mężczyźni, a 38% kobiety. W wolnych chwilach i wieczorami – gdy mają dla siebie trochę czasu między rolami profesjonalistów, partnerów, rodziców – budzą swoje wirtualne persony i zanurzają się na chwilę w świat gier.

„Wśród graczy są osoby na co dzień pracujące na kierowniczych stanowiskach, pracownicy instytucji bankowych, programiści, nauczyciele oraz przedstawiciele wielu innych zawodów, których otoczenie nie podejrzewałoby o granie w gry. Zwykło się z resztą mówić, że "każdy z nas ma dwa oblicza". Taka jest też natura nowych urządzeń Lenovo Legion. Zaprojektowaliśmy je w taki sposób, aby były stylowe na zewnątrz i drapieżne, wydajne wewnątrz." - dodaje Robert Cymerman.



Komputery służą wielu osobom nie tylko do grania, ale przede wszystkim do codziennych aktywności związanych z przeglądaniem stron internetowych, czytaniem newsów, obsługi kont bankowych, korzystaniem z mediów społecznościowych czy też do pracy.

"Nowe laptopy z serii Y530 na pierwszy rzut oka nie wyglądają jak typowe laptopy gamingowe, które konsumenci oglądali na przestrzeni ostatnich lat. Pod smukłą i lekką obudową skrywają jednak wydajne podzespoły, które zagwarantują komfort użytkowania każdemu – uczniowi, studentowi, grafikowi komputerowemu, programiście oraz oczywiście graczom. Jasne i kontrastowe ekrany laptopów, podświetlane klawiatury oraz ciche i skuteczne systemy chłodzenia docenią wszyscy, bez względu na wiek i… płeć.” - twierdzi Marcin Grosman z Lenovo.

„Granie jest doskonałym sposobem na swoisty detoks, relaks i wyeliminowanie stresu - niezależnie od wieku. 53% graczy to osoby pracujące w pełnym wymiarze, które swoje komputery nierzadko wykorzystują na co dzień w pracy. To zjawisko nazwaliśmy Fenomenem Dojrzałego Gracza.” - dodaje Joanna Ciemniewska, analityk, psycholog społeczny, od niemal 10 lat związana z badaniami rynku i opinii publicznej.