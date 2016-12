Gigabyte pokazało nowy model komputera dla graczy, który będzie nazywał się BRIX Gaming GT i oferuje nieszablonową stylistykę oraz kompaktowe rozmiary: 276 x 384 x 128 mm. Pozwoli on jednak na odpalenie gier w rozdzielczości 1440p lub 4K. Podobno stworzony jest pod VR.



Całość zamknięto w nietypowej obudowie z kanałami powietrza. W środku znajdziemy czterordzeniowy procesor Intel Core i7-6700K, grafikę Nvidia GeForce GTX 1080, 32 GB pamięci RAM DDR4-2133 SO-DIMM, 240 GB dysk SSD M.2, 1 TB HDD, 2,5-calową zatokę na dysk, kodek audio Realtek ALC1150 HDA wraz z układem TI Burr Brown OPA2134 AMP dla gniazda słuchawkowego minijack, układ sieciowy Intel 3165NGW, Bluetooth 4.0 oraz Killer E2400 gigabit Ethernet. Do tego mamy także dwa porty USB 3.1 (jeden jest typu C), cztery USB 3.0 (z czego jeden typu C) oraz system operacyjny Windows 10.



Data premiery i cena Gigabyte BRIX Gaming GT nie zostały jeszcze podane.