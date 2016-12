Nowy model Chromebooka od ASUSa

Już ponad 5 lat temu Google zapowiedziało rozpoczęcie produkcji Chromebooków. Widzieliśmy już liczne produkty Acera i Samsunga, które kierowane były głównie do szkół. Oczywiście były także wersje na rynek konsumencki. Teraz swój szósty model pokazał Asus o oznaczeniu C302CA-DHM4.



Nowy komputer nie będzie wyjątkowo wydajny, ale powinien wystarczyć do mniej wymagających zadań. Został on wyposażony w dwa porty USB typu C, dotykowy ekran i podświetlaną klawiaturę. Poza tym możemy go odchylić w drugą stronę, żeby uzyskać formę tabletu. Pod maską zamontowano Intel Core M3 m3-6Y30 (4M Cache, do 2,2 GHz) oraz 4GB pamięci RAM LPDDR3 i 64GB na dane z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD. Obraz będzie wyświetlany na ekranie 12,5 cala o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli.



Cena nowego Chromebooka od Asusa wynosi obecnie w Ameryce Północnej 499 dolarów.