Samsung Galaxy A5 (2017) - specyfikacja telefonu

Firma Samsung od pewnego czasu pracuje nad nowym modelem smartfon o nazwie Galaxy A5 (2017). Telefon ten jeszcze nie został oficjalnie zapowiedziany, ale nie powinniśmy na to długo czekać. Według najnowszych doniesień powinien on zadebiutować na rynku już w połowie stycznia.



Do tego czasu możemy tylko obejrzeć rendery tego urządzenia, które będzie występowało w czterech wersjach kolorystycznych: różowej, niebieskiej, czarnej i złotej. Poza tym poznaliśmy także specyfikację telefonu, który będzie wyposażony w ekran 5,2 cala o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, ośmiordzeniowy procesor Exynos 7880 o taktowaniu 1,9 GHz, 3 GB pamięci RAM, 32 GB miejsca na pliki, akumulator o pojemności 3000 mAh, aparat cyfrowy 16 MPix z tyłu i z przodu. Wymiary urządzenia to 145 x 71 x 7.8 mm.



Nowość w stosunku do poprzednika, czyli A5 2016 będzie miała ten same ekran, ale lepszy aparat, więcej RAMu i szybszy procesor. Cena smartfona powinna wynosić około 449 euro.