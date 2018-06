Delock: kiedy potrzeba wielu gniazd M.2

Dyski SSD w formacie M.2 mają wiele zalet. Są małe, więc zajmują niewiele miejsca w obudowie. Często też są szybkie, a ich ceny stają się coraz bardziej atrakcyjne. Tylko czasami mamy niedostateczną liczbę stosownych slotów na płycie głównej. To jednak da się łatwo zmienić, korzystając z kontrolera Delock 89888.

Brak gniazd, które akurat są nam potrzebne często kończy się wymianą całej płyty głównej, co nieraz pociąga za sobą zmianę CPU, a bywa także, że i RAM. Delock specjalizuje się w rozwiązywaniu podobnych problemów. Niemiecka firma tworzy bowiem liczne stacje dokujące, kontrolery i risery, podnoszące funkcjonalność komputerów. Model oznaczony liczbą 89888 to wykorzystujący interfejs PCIe X4 kontroler, zdolny do obsługi czterech dysków SSD w formacie M.2.

Cztery dyski SSD na raz

Dyski SSD stały się bardzo popularne. Trudno się dziwić, bo swoimi osiągami przyćmiewają modele talerzowe. Do tego ostatnio zaczęły robić się znacznie tańsze. By umożliwić podłączenie do komputera nośników SSD w formie kości M.2, na którego płycie nie ma już żadnego wolnego slotu M.2, można zastosować kontroler Delock 89888. Dzięki niemu można podłączyć cztery dyski o długościach w standardach: 2280, 2260, 2242 i 2230. Warunkiem jest by były to nośniki korzystające z magistrali SATA, zatem nie podłączymy tu dysków komunikujących się bezpośrednio po PCIe.

Szybciej lub bezpieczniej

Dzięki kontrolerowi Delock 89888 można z dysków SSD M.2 zbudować macierz RAID. Dostępne są zarówno RAID 1, jak i RAID 0, ale też 10, podnoszący zarówno szybkość, jak i bezpieczeństwo danych. Takie rozwiązanie może być idealne np. dla twórców treści cyfrowej, wymagających dużej wydajności od podsystemu pamięci masowej, ale też bezpieczeństwa danych.

Cena produktu wynosi 749 zł.

Dane techniczne:

- Interfejsy

* podłączenie: PCI Express X4

* gniazda na kontrolerze: 4 x M.2

- układ sterujący: Marvell 88SE9230

- obsługa dysków w formatach: 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z

wpustem B lub z wpustami B+M opartymi na technologii SATA

- maksymalna przepustowość danych: 6 Gbps

- obsługa RAID 1, 0 i 10

- Wspierane systemy: Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux (min. Kernel 2.6)