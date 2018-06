Audictus Dreamer – stylowe słuchawki o solidnej konstrukcji

Muzyki słuchamy wszędzie: w domu, na ulicy, w tramwaju. Dobrze gdy słuchawki świetnie brzmią. Jeszcze lepiej, jeśli przy tym atrakcyjnie się prezentują. Takie połączenie nienachalnej stylistyki i dobrego brzmienia ma zapewnić model Dreamer marki Audictus.

Audictus Dreamer to dość lekki (130 gramów) model przeznaczony do słuchania muzyki. Pozbawione zbędnych dodatków, cechujące się prostym, ale eleganckim designem słuchawki wykonano tak, by korzystanie z nich było przyjemnym doznaniem. O jakość dźwięku dbają 40-milimetrowe, neodymowe przetworniki, a o komfort użytkowania wyłożone skórą nauszniki.

Solidność konstrukcji to także ważna cecha słuchawek, zwłaszcza tych używanych na zewnątrz, często przenoszonych i przez to bardziej narażonych na uszkodzenia. Audictus Dreamer może pochwalić się solidnym metalowym pałąkiem, co ma pozytywnie wpływać na wytrzymałość całej konstrukcji.

Audictus Dreamer to słuchawki przewodowe o zamkniętych nausznikach średniej wielkości. Na kablu umieszczono regulator głośności, co pozwala na wygodne operowanie natężeniem dźwięku bez konieczności sięgania po telefon. Wbudowany w pilot przewodowy mikrofon umożliwia wygodne prowadzenie rozmów, na przykład wtedy gdy telefon mamy schowany w kieszeni.

Audictus Dreamer są dostępne na rynku w cenie 149 zł.

Dane techniczne:

• Podłączenie: mini-jack 3,5 mm

• Średnica głośników: 40 mm

• Impedancja: 32 Ω

• Pasmo przenoszenia: 20 – 22 000 Hz

• Dynamika: 103 dB +/- 3 dB

• Masa: 130 g

• Pilot sterujący na przewodzie

• Mikrofon: tak, w pilocie przewodowym

• Materiały: ABS, Skóra