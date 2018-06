IRIScan Executive 4 – mobilny skaner dwustronny

Podczas pracy biurowej często mamy styczność z dokumentami, które nie są zdigitalizowane. W momencie, kiedy potrzebujemy umieścić dane z papieru w świecie wirtualnym, zazwyczaj używamy klasycznego skanera. IRISCan Executive 4 jest urządzeniem, które poza tym, że jest pełnoprawnym, doskonale funkcjonującym skanerem, zapewnia nam możliwość korzystania z niego w każdych okolicznościach.

Model IRISCan Executive 4 charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami - odpowiednio 4,1 x 29,1 x 6,7 cm, niską wagą – około 500 g i wysoką, jak na swoje gabaryty, maksymalną jakością skanowania – 600 dpi. Zasilanie odbywa się przez kabel USB, który jest załączony w zestawie. Urządzenie umożliwia wykonywanie dwustronnych skanów w kolorze. Funkcja ta ma pozwolić na zaoszczędzenie sporej ilości czasu. Producent zapewnia, że IRISCan Executive 4 w ciągu jednej minuty może zeskanować nawet do ośmiu stron.

Podczas skanowania tworzy się plik, który nie ogranicza nas do jednej strony. Jeśli będziemy kopiować kilka stron z rzędu, to wszystkie zostaną dodane do jednego pliku PDF, co pozwala nam zachować większy porządek w dokumentach. Nasze skany możemy również dodać do takich usług, jak SharePoint,One Drive, Evernote oraz Dropbox.

Cena skanera wynosi około 600 zł.

Dane techniczne:

• Maksymalna jakość – 600 dpi

• Rozmiar – 4.1x 29.1x 6.7 cm

• Waga – 518g

• Łączność – USB 2.0

• Maksymalny rozmiar dokumentu – A4 / letter

• Druk dwustronny – TAK

• Format zapisu – PDF

• Skanowanie do maila – TAK

• Skanowanie do chmury – TAK