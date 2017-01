Dell UP3017Q - monitor OLED odwołany

Dell UP3017Q pomimo, że miał pojawić się w sklepach już w lipcu zeszłego roku, to jednak tak się nie stanie. Producent odwołał jego dostawy, ponieważ jak sam mówi chce dopracować urządzenie do perfekcji. Teraz Dell odwołał projekt całkowicie.



Dell UP3017Q miał otrzymać 30-calowy panel OLED o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli i odświeżaniu 120 Hz. Miał on oferować czas reakcji na poziomie zaledwie 0,1 ms, kontrast statyczny 400000:1, zgodność z paletą barw DCI-P3 na poziomie 97,8%, złącza HDMI 2.0, mini DisplayPort 1.2 oraz USB 3.1 Typu-C.



Cena tego monitora miała wynosić około 5000 dolarów. Co świadczyło, że będzie on przeznaczony dla wymagających i zamożnych odbiorców. Niestety nie możemy sprawdzić jak sprawuje się on w praktyce, bowiem nie zagości on w sklepach. Podobno Dell miał problemy z jakością obrazu, a dokładniej dryfem kolorów przy patrzeniu na niego pod kątem. Pozostaje nam poczekać na inne urządzenia z ekranami OLED.