Flagowiec Huawei już 26 lutego

Firma Huawei planuje niebawem wprowadzić na rynek swoje nowe, flagowe modele smartfonów o oznaczeniu P10 i P10 Plus. Ich premiera miałaby nastąpić w marcu lub kwietniu, jednak okazuje się, że poznamy je oficjalnie już pod koniec lutego, bowiem Huawei planuje zorganizować specjalną konferencję w trakcie MWC 2017.



Miałaby się ona odbyć 26 lutego i na niej zostaną pokazane nowe urządzenia. Wszystko wskazuje na to, że będą to właśnie smartfony P10 i P10 Plus. Według wszelkich przecieków nowość otrzyma ekran do 5,5 cala o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli, procesor HiSilicon Kirin 960 z układem graficznym Mali-G71 MP8, 6 GB pamieci RAM i aparat cyfrowy marki Leica.



Wersja z dopiskiem Plus ma wyróżniać się wyświetlaczem zakrzywionym na bokach.