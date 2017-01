SilverStone ECM22 - dwa M.2 na pokładzie

Firma SilverStone pokazała bardzo ciekawy produkt o nazwie ECM22, który pozwala na zamontowanie dwóch nośników SSD M.2 na karcie rozszerzeń. Jest to niskoprofilowa konstrukcja wyposażona w interfejs PCI Express 3.0 x4, na której możemy osadzić dwa nośniki M.2-22110 o maksymalnej długości 110 mm.



Każdy ze slotów wykorzystuje połączenia PCI Express 3.0 x2. Jeden z nich ma także wyprowadzenie do gniazd SATA, co pozwala na podłączenie nośnika do takiego samego portu na płycie głównej. ECM22 nie posiada własnego kontrolera, przez co uruchamianie z NVMe jest zależne od dostępności tejże funkcji w UEFI naszej płyty głównej.



Obecnie cena SilverStone ECM22 nie jest jeszcze znana. Produkt ten powinien być przeznaczony dla komputerach i stacjach roboczych, gdzie niezbędna jest jak największa liczba magazynów danych.