D-Link rozszerza rodzinę produktów zgodnych z Google Assistant

D-Link poinformował, że jeszcze w styczniu 2018 roku, kamery mini Wi-Fi HD DCS-8000LH, HD Wi-Fi DCS-8100LH, Smart Plug Wi-Fi DSP-W115 oraz listwa zasilająca Wi-Fi DSP-W245 zostaną wzbogacone o funkcję umożliwiającą współpracę z Google Assistant.

Użytkownicy będą mogli poprosić Google Assistant o włączenie w telewizorze przekazu na żywo z kamery lub z Google Chromecast. Z pomocą Google Assistant będzie także możliwe włączenie lub wyłączenie Smart Pluga Wi-Fi bądź listwy zasilającej Wi-Fi.

- Dzięki integracji nowych produktów z Google Assistant, użytkownicy zyskają możliwość kontroli swoich urządzeń za pomocą komend głosowych – powiedział Kamil Rusjan, Marketing Manager Eastern Europe z D-Link Polska. - Trwają prace nad wbudowaniem funkcji kontroli głosem w pozostałych produktach z rodziny mydlink, dzięki czemu korzystanie z inteligentnego domu stanie się wygodniejsze.

Skonfigurowanie kamer mydlink i Smart Plugów tak, by mogły współpracować z Google Assistant, wymaga jedynie przejścia do ustawień menu w aplikacji Google Home oraz Google Assistant w telefonach, wybrania kontroli Home i postępowania zgodnie z instrukcjami prowadzącymi do sparowania konta mydlink z Google Assistant.