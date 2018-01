Chuwi Hi9 - nowy tablet dla graczy

Firma Chuwi pokazała podczas targów w Las Vega swój najnowszy tablet Hi9, który będzie przeznaczony dla graczy. Wyposażono go w 8-calowy ekran o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli, 4 GB pamięci RAM oraz baterię o pojemności 5000 mAh.



Nowość ma kosztować około 180 dolarów. W tej cenie dostaniemy tablet z ekranem 2,5D od JDI o wielkości 8,4 cala i proporcjach 16:10, procesor MediaTek MTK8173 o taktowaniu 1,9 GHz, grafikę PowerVR GX6250 i pamięć RAM o pojemność 4 GB. Do tego mamy 64 GB miejsca na pliki w postaci pamięci eMMC, aparat fotograficzny 5 MPix, Bluetooth, WiFi i system operacyjny Android 7.0 Nougat.



Chuwi Hi9 to ciekawe urządzenie, jednak obawy budzi zastosowanie dosyć leciwego już SoC, a także dosyć bateria o nie największej pojemności. Mimo wszystko w tej cenie Hi9 to jedna z lepszych propozycji.