D-Link rozbudowuje rodzinę urządzeń Covr

Na tegorocznych targach CES D-Link zapowiedział wprowadzenie na rynek nowych produktów z rodziny Covr - trójzakresowego modelu AC2200 Wi-Fi (COVR-2202) oraz dwuzakresowego AC1200 Wi-Fi. Urządzenia Covr z superszybkimi połączeniami w ramach jednej sieci rozwiązują problem martwych stref i są gotowe do użycia w nowoczesnych gospodarstwach domowych wyposażonych w rozbudowane systemy inteligentnego domu.

Wszystkie modele Covr współpracują z domowymi routerami i umożliwiają zbudowanie jednej sieci bezprzewodowej obejmującej sygnałem cały dom. Wysoka wydajność połączeń sprawia, że hybrydowe systemy Covr udostępniają szybkie i stabilne połączenia wszystkim urządzeniom bezprzewodowym.

Zastosowanie technologii MU-MIMO oznacza lepszą przepustowość w przypadku trzech dwuzakresowych punktów dostępowych AC1200 w modelu COVR-C1203 oraz dwóch modułów w modelu COVR-C1202. Dzięki temu sygnał Wi-Fi jest dostępny w całym domu o powierzchni do 465 m2, co nie tylko umożliwia korzystanie z superszybkich połączeń Wi-Fi, ale eliminuje też strefy, gdzie sygnał sieci bezprzewodowej jest słaby lub zupełnie zanika. To rozwiązanie idealne dla wymagających dużej przepustowości aplikacji multimedialnych, pozwalające działać im z wysoką jakością bez zakłóceń i przerw.

W przypadku konieczności pokrycia sygnałem sieci Wi-Fi dużych domów preferowanym rozwiązaniem jest model COVR-2202. Tworzą go dwa trzyzakresowe punkty dostępowe Covr AC2200 o dużej wydajności, pracujące w dwóch pasmach 5 GHz i jednym 2,4 GHz. Ich zastosowanie eliminuje tzw. martwe strefy i wystarcza do efektywnego korzystania z sieci Wi-Fi w domu o powierzchni do 550 m2, z transferem odpowiednio do 866 Mbit/s (5 GHz) oraz 400 Mbit/s (2,4 GHz).

W urządzeniach rodziny Covr zastosowano inteligentny roaming, zapewniający połączenia między elementami tworzącymi system. Funkcja inteligentnego roamingu stale analizuje połączenia z urządzeniami mobilnymi, automatycznie przełączając je do punktów dostępowych Covr z najsilniejszym sygnałem Wi-Fi.

W przypadku połączeń kablowych z pamięciami masowymi NAS (Network Attached Storage), telewizorami Smart oraz konsolami do gier, do dyspozycji użytkowników są gigabitowe porty Ethernet dostępne w każdym urządzeniu Covr, zapewniające stabilne i bardzo szybkie połączenia.

Dzięki łatwemu montażowi i konfiguracji „podłącz i używaj” z użyciem aplikacji mydlink Wi-Fi lub przeglądarki, nawet osoby bez wiedzy technicznej mogą samodzielne skonfigurować i uruchomić w swoim domu system Covr.

Najważniejsze cechy:



• Inteligentny roaming – podczas przemieszczania się między pokojami, urządzenia mobilne łączą się w tle z modułem udostępniającym najsilniejszy sygnał Wi-Fi bez konieczności ponownego logowania

• Technologia MU-MIMO – umożliwia korzystanie ze stabilnej szybkiej i efektywnie działającej sieci Wi-Fi, która jednocześnie obsługuje wiele urządzeń mobilnych

• Smart steering – inteligentne Wi-Fi automatycznie przełączające urządzenia na najbardziej optymalne pasmo

• Łatwa rozbudowa sieci - Covr to rozwiązanie skalowalne. Wystarczy dodać kolejny punkt, by uzyskać dodatkowe pokrycie sygnałem

• Szybka konfiguracja „podłącz i używaj” - łatwa konfiguracja sieci za pomocą bezpłatnej aplikacji D-Link Wi-Fi lub interfejsu w przeglądarce

• Błyskawiczne połączenia kablowe – dwa gigabitowe porty Ethernet umieszczone w każdym urządzeniu umożliwiają podłączanie urządzeń przez kabel.

Dostępność i cena

Nowe urządzenia z rodziny Covr trafią na polski rynek pod koniec pierwszego kwartału br.