Core i3-8350K wydajniejszy od Core i7-7700K?

W chińskiej części internetu, co rusz można trafić na bardzo ciekawie wyglądające informacje o podzespołach, na które czekamy. Nie inaczej jest w przypadku procesora Intel Core i3 ósmej generacji, który wzbudza (chyba) największe emocje wśród mniej zamożnych pasjonatów komputerów. Jak wcześniej się dowiadywaliśmy, najnowszy Core i3 po raz pierwszy wyposażony zostanie w cztery fizyczne rdzenie z czterema wątkami, a najwyższy model dodatkowo umożliwia podkręcanie. Tym razem, oprócz tabelek pokazujących taktowania bazowe, otrzymujemy informacje na temat wydajności procesorów. Trzeba przyznać – że jest ciekawie.

Najciekawszą nowością zdecydowanie jest Core i3-8350K, który łączy w sobie wszystkie cechy, o których napisałem wyżej. Screenshot z programu CPU-Z pokazuje wynik punktowy osiągnięty w benchmarku jedno i wielowątkowym. Przeciwnikiem był Core i7-7700K, a więc czołowy przedstawiciel poprzedniej generacji. Core i3 okazał się w zadaniach jednowątkowych szybszy – osiągnął 503 punkty, natomiast Core i7 – 474. Sytuacja ta zmienia się w teście wielowątkowości, tu Core i3 ustępuje miejsca zdobywając 1928 punktów, a Core i7-7700K – 2377 pkt. Należy jednak pamiętać o dosyć istotnym fakcie – Core i3 taktowany jest bazowo na 4 GHz i nie posiada trybu turbo, natomiast Core i7 pracuje z częstotliwością 4,2 GHz, a w trybie turbo wartość ta zwiększa się o kolejne 300 MHz.

Trzeba przyznać, że Core i3-8350K objawia się jako czarny koń nadchodzącej generacji. Wydajność bardzo zbliżona do poprzednika z wyższej półki (przede wszystkim cenowej), sprawia że fani „niebieskich” chcących złożyć naprawdę wydajny sprzęt, płacąc za procesor około 200 dolarów, mogą już zacierać rączki. Osobiście, jestem ciekaw, czy czterordzeniowe Core i3 to taki zamysł Intela, by zagarnąć segment mid-end, czy też błąd w sztuce, z którego teraz ciężko wybrnąć? ;-)