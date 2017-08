Microsoft: nigdy więcej nachalnej promocji

Pamiętacie akcję promocyjną Windowsa 10 i nachalną, jeśli nie powiedzieć by, bardzo agresywną politykę Microsoftu? Bezpłatna aktualizacja dostępna była dla wszystkich kopii Windowsa 7 i 8, użytkownicy do niej zachęcani byli poprzez wyskakujące okienka na ekranie komputera, szczyt bezczelności nastąpił gdy Windows 10 pobierał się bez wiedzy ani zgody. Microsoft początkowo nie zauważał problemu, ale obecnie bije się w pierś i uważa, że cała akcja marketingowa zaszła za daleko. Jak obiecuje – nigdy więcej taka sytuacja się nie powtórzy, ale jest w tym mały haczyk… Dotyczy to póki co tylko niemieckich użytkowników.

Irytacja społeczności internetu spowodowana wyskakującymi okienkami przyczyniła się do powstawania specjalnych programików do usunięcia aplikacji Windows 10 Update – Never10. Oczywiście, Microsoft na początku nie specjalnie przejmował się skargami swoich użytkowników w myśl zasady „pojęczą, pojęczą i przestaną”. Sytuacja zmieniła się, gdy zostały skierowane wnioski do takich organizacji jak, np. Customer Center w Baden-Württemberg. To właśnie ta organizacja wywalczyła brak agresywnych reklam ze strony Microsoftu w Niemczech. Jak twierdzi jej CEO - Cornelia Tausch - "jest to sukces praw konsumenckich w świecie cyfrowym".

Patologia związana z nachalną polityką marketingową Windowsa 10 nie skończyła się na wyskakującym okienku czy ikonce na pasku zadań. Aplikacja zachowywała się jak spyware – nawet po naciśnięciu „X”, czyli jej zamknięciu, to nie następowało – program nadal działał w tle i uznawał, że się zgadzamy na aktualizację i przystępował do pobierania Windowsa 10.

Ekran aktualizacji, źródło zdjęcia: Softonet

Teraz, czyli osiemnaście miesięcy później, Microsoft w końcu przyznał się do błędu – i jak twierdzi - nigdy więcej tego typu praktyki nie będą miały miejsca. Mamy nadzieję, że nie tylko na terenie Niemiec. Osobiście uważam, że firma z Redmond raczej nie popełni tego samego błędu, a może to raczej pobożne życzenie. :)

Obecnie, Windows 10 bez wyraźnego zezwolenia, nie instaluje się. Mimo to, nadal widnieje jako „Zalecana aktualizacja”, a nie jako „Opcjonalna”. Skoro ktoś korzysta z Windowsa 7, to oznacza że CHCE z tej wersji korzystać, czyż nie?

Niemniej, agresywna polityka zamierzony efekt osiągnęła. Windows 10 zdobył rozgłos (podobno nie ważne, jak mówią, ważne żeby mówili) i ponad miliard instalacji na całym świecie. Ja również korzystam z Windowsa 10, po odpowiedniej konfiguracji, uważam go za bardzo udany system operacyjny – czy nie lepiej byłoby, gdyby produkt bronił się sam, a nie był broniony przez Microsoft w sądach?

Takie kuriozalne sytuacje również się zdarzały :-)