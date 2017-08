Asus Radeon RX Vega 64 ROG Strix - wyniki testów

Ujawniono pierwsze wyniki testów karty graficznej Asus Radeon RX Vega 64 ROG Strix, która, jak się spodziewaliśmy wypada znacznie lepiej od wersji referencyjnej. Sprzęt ten poza znacznie większą wydajnością jest także zdecydowanie cichszy i pobiera mniej energii.



W testach produkt ten pracował z tymi samymi zegarami, co model Vega 64 Limited Edition. To oznacza, że zegar wynosił 1247 MHz, a w trybie Boost dochodził do 1630 MHz. Z uwagi na lepszy system chłodzenia typowe taktowanie było wyższe niż u referenta. Różnica wyniosła około 50-60 MHz, co miało wpływ na wyniki. Model ten ma też nieco podbite limity mocy, które wynoszą 240 W dla pierwszego BIOSu oraz 260 W dla drugiego.



Karta świetnie wypadła w testach i była nawet o 10 dB cichsza od referenta. Układ graficzny był także kilka stopni chłodniejszy. Zasilanie odbywało się za pomocą dwóch ośmiopinowych wtyczek. Za chłodzenie odpowiada cooler DirectCU III zbudowany z aluminiowego radiatora, trzech wentylatorów 90 mm i rurek cieplnych.



Mamy także pięć wyjść wideo: DVI-D, dwa HDMI 2.0b i dwa DisplayPort 1.4. Niestety cena karty nie jest jeszcze znana.