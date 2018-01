Jonsbo CR-301 White Edition - nowy cooler CPU

Firma Jonsbo wprowadziła na rynek nowy model chłodzenia procesora o nazwie CR-301 w wersji White Edition. Urządzenie to występuje w białej wersji kolorystycznej, która wyróżnia się pod kilkoma względami. Oczywiście głównie dzięki zastosowaniu tutaj podświetlenia diodami LED.



Jonsbo CR-301 White Edition jest konstrukcją horyzontalną, która wykorzystuje dwa aluminiowe radiatory i sześć rurek cieplnych. Wymiary chłodzenia wynoszą 135 x 138 x 128 mm, a jego waga to 890 gramów. Do radiatorów przymocowane są dwa wentylatory 120 mm o oznaczeniu FR-201. Prędkość obrotowa wynosi od 600 do 1600 RPM, a generowany szum jest na poziomie 18-25 dB. Podłączamy je do płyty głównej za pomocą wtyczki 4-pin PWM. Chłodzenie powinno sprostać procesorom o TDP do 135 W.



Jonsbo CR-301 White Edition zgodny jest z podstawkami Intel LGA 775/115x oraz AMD AM2(+)/AM3(+)/AM4/FM1/FM2(+). Będzie kosztował podobnie jak standardowy, w wersji czarnej, czyli około 230 złotych.