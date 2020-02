Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla graczy Cloud Flight S

HyperX, dział gamingowy firmy Kingston Technology Company Inc., poinformował o wprowadzeniu bezprzewodowego zestawu słuchawkowego HyperX Cloud Flight™ S. Nowy zestaw daje graczom pełną swobodę dzięki samodzielnej ładowarce bezprzewodowej z certyfikatem Qi1 oraz maksymalnie 30-godzinnej2 pracy przy pojedynczym ładowaniu akumulatora. Cloud Flight S działa w paśmie 2,4 GHz i zapewnia niezwykłe wrażenia dźwiękowe dzięki odpowiednio dostosowanemu modułowi wirtualnego dźwięku przestrzennego HyperX 7.13 oraz przetwornikom o średnicy 50 mm i krystalicznie czystym tonom niskim, średnim i wysokim.

Zestaw Cloud Flight S to konstrukcja wokółuszna z nausznikami obracającymi się w zakresie 90°. Jest wyposażony w metalowe suwaki do regulacji na pałąku, nauszniki wykonane z miękkiej, sztucznej skóry wypełnionej pianką zapamiętującą kształt ucha, co zapewnia wysoki poziom komfortu. Zestaw działa z komputerami PC oraz konsolami PS4™ i PS4™ Pro i jest wyposażony w odłączany mikrofon z diodowym wskaźnikiem LED informującym o wyciszeniu wraz z funkcją monitorowania mikrofonu. Ponadto udostępnia intuicyjne regulatory, które umożliwiają nastawianie osobno głośności gier i czatu z wykorzystaniem oprogramowania HyperX NGENUITY.

„Rynek bezprzewodowych urządzeń peryferyjnych dla graczy wciąż rośnie. Bardzo cieszymy się z wprowadzenia pierwszego gamingowego zestawu słuchawkowego obsługującego bezprzewodowe ładowanie zgodne ze standardem Qi” — powiedziała Bianca Walter, Business Manager w HyperX w regionie EMEA. „Cloud Flight S to znakomity zestaw słuchawkowy dla osób oczekujących wysokiej jakości dźwięku oraz swobodnej rozgrywki bez kabli”.

HyperX niedawno rozszerzył swoją rodzinę ładowanych bezprzewodowo produktów z certyfikatem Qi o dwa nowe produkty: bezprzewodową mysz dla graczy Pulsefire Dart, która może pracować po naładowaniu przez nawet 50 godzin4, oraz ładowarkę bezprzewodową ChargePlay Base Qi, która może jednocześnie ładować dwa urządzenia5. Produkty te umożliwiają graczom ładowanie bezprzewodowe, co zwiększa elastyczność korzystania z urządzeń bezprzewodowych.

Dostępność

Zestaw HyperX Cloud Flight S jest już dostępny. Sugerowana cena przez producenta to 849 PLN. Więcej informacji na temat globalnej dostępności zestawów słuchawkowych HyperX Cloud Flight S można znaleźć na stronie internetowej poświęconej słuchawkom.