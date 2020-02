uGo SoundCube - idealny towarzysz imprez w plenerze

Aerobik na świeżym powietrzu, a może grill z przyjaciółmi? Nadchodząca wiosna i rosnące temperatury sprzyjają outdoorowym aktywnościom. A tym z kolei bardzo często towarzyszy muzyka, która dodaje energii i nadaje rytm.

uGo SoundCube UBS-1589 to bezprzewodowy głośnik multimedialny, który ma szansę stać się idealnym towarzyszem wieczornych spotkań ze znajomymi czy wspólnych ćwiczeń na otwartej przestrzeni. Jest on stosunkowo niewielki, lekki i wyposażony w praktyczny uchwyt uławiający przenoszenie. Jednocześnie jest to konstrukcja w pełni bezprzewodowa.

uGo SoundCube ma wbudowany interfejs Bluetooth, który pozwala na odtwarzanie muzyki bezpośrednio z telefonu. Do zestawu producent dołącza pilot zdalnego sterowania, więc w celu zmiany ustawień nie trzeba podchodzić do urządzenia. Za zasilanie odpowiada wbudowany akumulator o pojemności 2200 mAh, który ma wystarczać na sześć godzin ciągłego odtwarzania.

Bezprzewodowy głośnik multimedialny uGo SoundCube posiada również zestaw tradycyjnych interfejsów. Muzykę można odtwarzać bezpośrednio z pendrive’ów USB i kart pamięci, a na podłączanie innych urządzeń pozwala wyprowadzony port AUX. Uzupełnieniem zestawu jest wbudowane radio FM, które pozwala na odbiór ulubionych stacji.

Głośnik uGo SoundCube pojawi się w sklepach w ciągu kilku najbliższych dni. Jego sugerowana cena detaliczna została ustalona na poziomie 79,9 zł.

Dane techniczne:

• model: UBS-1589

• moc wyjściowa (RMS): 10 W (5 W + 2 x 2,5 W)

• akumulator: 2200 mAh, czas pracy do 6 godzin

• interfejsy:

o USB

o AUX

o czytnik kart pamięci microSD

o Bluetooth 4.2

• wbudowane radio FM

• w zestawie: pilot, przewód AUX

• wymiary: 130 x 170 x 210 mm

• waga: 765 g