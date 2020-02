Wyróżnij się z tłumu nową, lepszą jakością wideo z Logitech StreamCam

Logitech wprowadza na rynek kamerę StreamCam - zaprojektowaną z myślą o streamerach i twórcach internetowych. Oferuje ona wideo 1080p / 60 fps, łączność USB-C i elastyczne opcje montażu. StreamCam jest jeszcze bardziej wydajny, gdy jest używany z oprogramowaniem Logitech Capture, który odblokowuje takie funkcje kamery jak automatyzacja ekspozycji, kadrowanie i stabilizacja, dzięki czemu twórcy mogą skupić się tylko i wyłącznie na tworzeniu treści.

StreamCam używany z oprogramowaniem Logitech Capture jest idealny do streamowania na YouTube, Facebooku, Twitchu, Instagramie i innych kanałach. Kamera oferuje takie funkcje jak:

• Inteligentne ustawianie ostrości i ekspozycji

• Inteligentne kadrowanie z obsługą AI, dzięki czemu zawsze pozostajesz w polu widzenia

• Stabilizacja obrazu w celu zapewnienia płynnego wideo

• Pionowe wideo Full HD, idealne do kręcenia stories na Instagramie i Facebooku na urządzeniu mobilnym

• Ustawienie dźwięku stereo i dual-mono do nagrywania zgodnie z własnymi preferencjami

„StreamCam został zaprojektowany dla dzisiejszych twórców, dzięki czemu ludzie łatwiej niż kiedykolwiek dzielą się swoją pasją ze światem” - powiedziała Delphine Donne-Crock, dyrektor generalny ds. kreatywności i produktywności w Logitech. „Wideo stało się głównym sposobem wyrażania opinii sami, a my projektujemy produkty, które pomagają ludziom tworzyć niesamowite treści ”.

StreamCam jest również obsługiwany w oprogramowaniu XSplit i Open Broadcaster Software (OBS).

Cena i dostępność

Logitech StreamCam, dostępny w kolorze białym lub grafitowym, będzie dostępny od dziś na Logitech.com i innych witrynach handlowych w Stanach Zjednoczonych, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i we Włoszech w sugerowanej cenie detalicznej 169,99 USD i 159 EUR. Globalna dostępność jest spodziewana na początku 2020 r.

Aktualizacja oprogramowania Logitech Capture

Wraz z wprowadzeniem StreamCam zostanie wydana zaktualizowana wersja oprogramowania Logitech Capture dla obecnych klientów z dodatkową obsługą wersji beta na macOS. Zaktualizowana wersja będzie zawierać takie funkcje, jak tryb ciemny, nakładki tekstu na żywo i wiele innych. Oprogramowanie Logitech Capture jest dostępne bezpłatnie na stronie Logitech.com.