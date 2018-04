AVerMedia: postaw na jakość dźwięku w Twoim domu

Chcecie w pełni zanurzyć się w dźwiękach płynących z filmu, gry lub ulubionej piosenki? AVerMedia poleca zaopatrzyć się w takim razie w soundbary i subwoofer z serii SonicBlast.

Siła GS333 i GS331, jak i subwoofera GS335, tkwi w specjalnej budowie, dostosowanej pod konkretną konfigurację „krzywej dźwięku”. Konstrukcja wspomnianych urządzeń wzmacnia tony wysokie i niskie, przy okazji pozwalając na wychwycenie więcej szczegółów z otoczenia – ta ostatnia cecha sprawdza się zwłaszcza w grach.

To jednak nie wszystko: Soundbary AVerMedii posiadają trzy różne tryby EQ – to właśnie dzięki nim użytkownik będzie mógł cieszyć się paletą dźwięków dostosowaną specjalnie do gier, filmów lub muzyki. W zależności od tego, jaki tryb jest odpalony, soundbar uwydatni odgłosy wystrzałów i eksplozji, wzmocni dialogi i ścieżkę dźwiękową lub wiernie odwzoruje brzmienie instrumentów i wokalu.

Wszystkie urządzenia AVerMedii są kompaktowych rozmiarów, dzięki czemu użytkownik nie będzie musiał się martwić o ich rozmieszczenie w pomieszczeniu. Co więcej, subwoofer łączy się z soundbarem bezprzewodowo, więc odpada również konieczność ciągnięcia kabli przez pokój. Producent gwarantuje przy tym, że niewielkie gabaryty nie wpływają na jakość dźwięku. GS331 zapewnia moc RMS 60W, a GS333 70W. Zastosowanie subwoofera GS335 to kolejne 70W.

Soundbar SonicBlast GS331 kosztuje około 499 zł, GS333 około 620 zł, a subwoofer GS335 około 570 zł. Warto przy tym pamiętać, że GS335 wymaga sparowania z GS331 lub GS333 do prawidłowego funkcjonowania.