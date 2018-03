ROCCAT Horde AIMO – nowa definicja klawiatury membranowej

ROCCAT, niemiecki producent peryferii komputerowych, wprowadził do sprzedaży klawiaturę Horde AIMO wyposażoną w inteligentny system podświetlenia. Urządzenie, zaprezentowane po raz pierwszy podczas targów Gamescom 2017 w Kolonii, posiada innowacyjne przełączniki Membranical, konfigurowalne pokrętło sterujące, wielostrefowe podświetlenie RGB z 16,8 milionem kolorów, jak również wiele przydatnych klawiszy makr. Czyni to z Horde AIMO jedną z najlepiej wyposażonych klawiatur membranowych dostępnych dla graczy.

Innowacyjne rozwiązania

Klawiaturę zaprojektowano od podstaw z myślą o dostarczeniu graczom bogatego wyposażenia w przystępnej cenie. Horde AIMO posiada klawisze Membranical, będące kompromisem pomiędzy przełącznikami mechanicznymi a membranowymi. Charakteryzują się wytrzymałością, przy zachowaniu przyjemnej, miękkiej pracy. Umieszczenie punktu aktywacji w połowie drogi przycisku umożliwia szybkie, a zarazem bardzo ciche działanie. Wyspowy układ klawiszy zabezpiecza klawiaturę przed brudem, zaś ich średni profil ułatwia precyzyjne pisane. Zredukowany do minimum czas reakcji daje graczom zauważalną przewagę nad przeciwnikami podczas rozgrywki.

Horde AIMO to nowy członek rodziny urządzeń ROCCAT wyposażonych w inteligentny system podświetlania. Jego funkcjonalność rośnie wraz z liczbą urządzeń obsługujących środowisko AIMO. Dzięki niemu podświetlenie reaguje intuicyjnie i organicznie na aktywność użytkownika. Eliminując potrzebę konfiguracji, AIMO dostarcza wyjątkowych i niestandardowych doznań wizualnych, odpowiednich dla sprzętu nowej generacji.

Opcje konfiguracji

W pełni programowalne pokrętło oraz klawisze multimedialne pozwalają na szybką i intuicyjną kontrolę podświetlenia, jasności, rozdzielczości DPI, głośności dźwięku i wielu innych opcji. Klawisze można dostosować do indywidualnych potrzeb każdego gracza. Pokrętło z wyczuwalnym skokiem ma pełny zakres obrotu o 360°, co zapewnia dynamiczną i precyzyjną kontrolę nad najważniejszymi funkcjami. Jest ono również w pełni kompatybilne z Windows 10 Dial, co czyni z Horde AIMO pierwszą gamingową klawiaturą wyposażoną w tę funkcję.

Kolumna pięciu przycisków makr o zauważalnie niższym profilu została umieszczona po lewej stronie klawiatury dla możliwie najszybszego i najbardziej intuicyjnego dostępu. Ich niższe osadzenie sprawia, że nie zostaną one wciśnięte przez pomyłkę, a aktywacja w zaledwie 5 milisekund zapewnia superszybki czas reakcji. Przyciski w wyspowym układzie w Horde AIMO to aż do 44% szybszy czas reakcji i największa precyzja każdej wykonanej akcji.

Inżynierowie z ROCCAT opracowali zaawansowany algorytm, wykorzystany w najnowszej technologii mapowania klawiszy. Zapewnia lepsze niż kiedykolwiek działanie funkcji Anti-Ghosting. Każda aktywacja klawisza zostanie bezbłędnie zarejestrowana. Nie ma znaczenia, ile akcji na minutę zostanie wykonywanych, Horde AIMO dotrzyma tempa nawet najszybszym graczom.

Przydatne oprogramowanie

Klawiatura jest w pełni kompatybilna z oprogramowaniem ROCCAT Swarm. Jego wysoka elastyczność pozwala dostosować wszystkie aspekty funkcjonowania sprzętu do indywidualnych preferencji każdego użytkownika. Niezależnie od tego, czy jest to podświetlenie, makra czy którakolwiek z szeregu innych opcji, które można skonfigurować, Swarm sprawdza się idealnie i jest doskonałym towarzyszem Horde AIMO.

– Wraz z Horde AIMO oferujemy fanom tradycyjnych klawiatur najlepsze możliwe, dostępne na rynku rozwiązanie. Nie ma żadnych innych urządzeń, które gwarantują taką precyzję przy jednoczesnej miękkości i tak zaawansowanych możliwościach konfiguracji. Horde AIMO jest jedyne w swoim rodzaju – powiedziała René Korte, CEO firmy ROCCAT.

Klawiatura ROCCAT Horde AIMO będzie wkrótce dostępna w sklepach internetowych i stacjonarnych w cenie od 399 złotych.