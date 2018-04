Delock: trzy monitory naraz? Żaden problem…

Każdy, kto choć raz pracował na więcej niż jednym monitorze naraz, wie, jak niezwykle wygodne jest to rozwiązanie. Splitter 87719 to propozycja dla osób, które na co dzień muszą mierzyć się z jeszcze większą ilością danych i nie chcą ciągle zmieniać okienek na pulpicie, by mieć do nich stały dostęp.

Dzięki zastosowaniu produktu Delocka, użytkownik zyska możliwość podłączenia dwóch monitorów HDMI do komputera lub laptopa – jedynym wymogiem jest konieczność posiadania interfejsu USB typu C ze specyfikacją Thunderbolt 3 lub obsługującego alternatywny tryb Displayport*.

Urządzenie obsługuje rozdzielczość do 2560 x 1440 przy odświeżaniu 60 Hz lub 3840 x 2160@30 Hz. Co więcej, oba monitory mogą być obsługiwane jednocześnie na jednym wyjściu – licząc do tego ekran laptopa wychodzą maksymalnie trzy monitory, z których pracownik może korzystać w czasie wykonywania obowiązków.

Splitter Delock 87719 kosztuje około 249 zł.

* Przy korzystaniu z Displayport 1.1 lub systemu Mac OS, splitter będzie wyświetlać ten sam, zdublowany obraz na obydwu wyjściach.

Specyfikacja:

• Złącze:

Wejście: 1 x USB Type-C™ męski

Wyjście: 2 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A

• Chipset: STDP4320

• Displayport 1.2

• Rozdzielczość: do 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)

• Aktywny konwerter, hub transportu jedno-/wielostrumieniowego (SST / MST)

• Funkcje: lustrzane lub rozszerzone (tylko Windows)

• Transfer sygnałów: audio i wideo

• USB Bus power

• Długość kabla ze złączem: ok. 10 cm

• Wymiary (DxSxW): ok. 61 x 49 x 11 mm