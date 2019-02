AVerMedia: niezbędnik dla streamera

AVerMedia Live Streamer Pack BO510 to komplet zawierający wszystko co niezbędne do pracy streamera. Wideo-grabber, kamera internetowa i mikrofon z pewnością pomogą w tworzeniu wysokiej jakości materiałów.



Wiele rzeczy opłaca się kupować w zestawach. Ale sprzęt do streamowania? Tego jeszcze nie było. W nowym komplecie oferowanym przez AVerMedia, znajdują się trzy urządzenia, które docenią zarówno początkujący, jak i już doświadczeni streamerzy.

Uchwyć obraz

Pierwszy element to wideo-grabber AVerMedia Live Gamer 4K (GC573), czyli podstawa całego kompletu. Karta ta nie jest zwyczajnym sprzętem do przechwytywania, a urządzeniem z tzw. górnej półki, zdolnym do zgrywania materiału 4K HDR z szybkością 60 klatek na sekundę. Dla tych, którzy mogą zadowolić się niższą rozdzielczością karta ta pozwala na osiągnięcie nawet 240 klatek na sekundę. Więcej o karcie AVerMedia Live Gamer 4K można dowiedzieć się tutaj.

Daj się zobaczyć

Kamera internetowa AVerMedia PW510 4K UHD to drugi element zestawu. Urządzenie pozwoli na uchwycenie wysokiej jakości nagrań i umieszczenie ich w streamie za pomocą wymienionej wyżej karty. PW510 4K UHD działa bez jakichkolwiek dodatkowych sterowników. Zawiera także specjalną zasłonę, którą można zamknąć gdy nie nagrywamy. Więcej o kamerze PW510 4K UHD tutaj.

Udziel sobie głosu

Trzeci element zestawu to mikrofon AVerMedia AM310. Stream ze słabym dźwiękiem, szumami i zakłóceniami raczej nie zdobędzie popularności. Dlatego wybór właściwego mikrofonu jest tak istotny. AM310 to wielokierunkowy model o polaryzacji kardioidalnej i jak zapewnia producent dostarcza świetnej jakości nagrania. Więcej o mikrofonie tutaj.

Funkcjonalne oprogramowanie

Ostatni, ale wcale nie najmniej ważny element kompletu AVerMedia Live Streamer Pack BO510 to oprogramowanie AVerMedia RECentral. Producent chwali się, że ten multimedialny kombajn, pozwoli błyskawicznie składać nagrywany materiał, zmieniać źródła czy dodawać efekty. O RECentral więcej można przeczytać tutaj.

Cena zestawu nie jest jeszcze znana.