iiyama z nowościami na ISE 2019

W ramach tegorocznej edycji targów audio-wideo ISE 2019 iiyama na swoim stoisku firmowym zaprezentuje najnowsze rozwiązania do Digital Signage. Wśród urządzeń zobaczyć będzie można ekrany o bardzo wysokiej jasności obrazu do wyświetlania treści reklamowych oraz szeroką gamę ekranów dotykowych. Wydarzenie odbywać się będzie w terminie od 5 do 8 lutego w Amsterdamie.

Na stoisku firmowym iiyama zostaną zaprezentowane m.in. ekrany, które zostały dostosowane do pracy w warunkach ekspozycji na promienie słoneczne i wysoką temperaturę. Modele LH5510HSHB-B1 o przekątnej 55" i rozdzielczości Full HD oraz LH7510USHB-B1 o przekątnej 75" i rozdzielczości 4K UHD wyposażono w matrycę IPS M+ LED, która oferuje jasność na poziomie do 3000cd/m². Panele charakteryzują się również odpornością na wysoką temperaturą wynoszącą do 110℃ bez utraty jakości wyświetlanych materiałów. Dzięki tym parametrom urządzenia idealnie nadają się do montażu w naświetlonych miejscach jak witryny sklepowe, sprawiając, że obraz bez względu na warunki zawsze będzie ostry i czytelny.

Ekrany wchodzące w skład serii 20 to natomiast dwa urządzenia (28” i 32”) o „rozciągniętych” proporcjach 16:3, które będą świetnym rozwiązaniem dla miejsc, które uniemożliwiają instalację standardowych konstrukcji 16:9. Panele o wysokiej jasności wynoszącej 1000cd/m² zostały dostosowane do pracy w słonecznych warunkach, co sprawia, że materiały reklamowe są widoczne, nawet jeśli promienie słoneczne padają prostopadle na matrycę. Co więcej, ekrany pozwalają na pracę w trybie 24/7, dzięki czemu idealnie nadają się do wykorzystania w sprzedaży, transporcie czy służbie zdrowia.

Zaprezentowana zostanie także nowa wersja profesjonalnych ekranów dotykowych wykorzystujących technologię pojemnościową z serii 15, zaprojektowanej z myślą o interaktywnych kioskach. Urządzenia dostępne są w rozmiarach 10”, 15”, 22” oraz 24” i charakteryzują się trwałością oraz wysoką odpornością na zarysowania. Front ekranu pokryty jest gładką szklaną powierzchnią, a piankowa otulina umieszczona na krawędzi obudowany zapewnia łatwą i precyzyjną instalację. Co więcej, urządzenia posiadają klasyfikację IP65, co oznacza, że mogą pracować w pomieszczeniach o dużym zapyleniu oraz są odporne na działania strumieni wody. Nowa odsłona tych ekranów oferuje dodatkowo funkcję through-glass.

Goście stoiska iiyama będą mogli również zapoznać się z możliwościami dotykowych ekranów serii 38, w skład której wchodzą urządzenia o przekątnych 32”, 43”, 49”, 55” oraz 65”. Dzięki ich szklanej, wzmacnianej powłoce o grubości od 3 do 5 mm urządzenia zostały dostosowane do pracy w najcięższych warunkach. By spełniały najwyższe standardy, poddawane są testom wytrzymałościowym takim jak zrzucenie piłki o ciężarze 0,5 kg z wysokości 1,3 metra. Pod względem konstrukcji, metalowa obudowa nie posiada ramek, dzięki czemu udało się osiągnąć efekt jednej, gładkiej tafli. Co więcej, urządzenia zapewniają pracę w trybie 24/7, oferują również funkcję orientacji poziomej, pionowej oraz face-up.

Stoisko firmy iiyama na ISE 2019 znajdować się będzie w hali nr 8 i ma numer G120. Targi odbywają się od 5 do 8 lutego 2019 roku w centrum konferencyjnym Amsterdam RAI.