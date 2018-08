Asustor: w ile od zera do setki?

Firma Asustor zapowiedziała wprowadzenie na rynek dwóch nowych urządzeń NAS. Modele te są pierwszymi konsumenckimi rozwiązaniami posiadającymi moduł 10gb Ethernet za pośrednictwem złącza RJ45. Nowinek względem swoich poprzedników jest jednak znacznie więcej.

AS4004T to pierwszy na świecie NAS posiadający dwurdzeniowy 64-bitowy procesor Marvell Armada Cortex-A72. W porównaniu do wcześniejszej generacji ma on zaoferować ponad trzykrotny wzrost wydajności urządzenia, w czym również przysłuży się przejście z pamięci typu DDR3 na DDR4-2400 o pojemności 2GB. Ponadto AS4004T i AS4002T posiadają port 10gb Ethernet i dwa Gigabit Ethernet, na złączu RJ45, co w sposób znaczący zwiększa możliwości konfiguracji.

Asustor przyłożył się nie tylko do aspektu technicznego, ponieważ oba nowe modele wprowadzają powiew świeżości w kwestii wzornictwa. Gruntownemu przemyśleniu od podstaw uległ również system odprowadzania ciepła, a także wewnętrzna struktura urządzenia. Przypominająca teraz plaster miodu ma oferować większą ochronę dysków przed zewnętrznymi zagrożeniami w postaci wstrząsów. Nie zapomniano też o kieszeniach typu hot-swap, za sprawą których dyski możemy podmieniać w trakcie pracy NAS’a, bez konieczności resetu całego systemu.

Product manager Asustor – Johnny Chen, serię AS40 podsumowuje, jako ważny krok na drodze rozwoju autorskich rozwiązań NAS. AS4002T i AS4004T dzięki swoim ogólnym możliwościom, a także łatwości obsługi najnowszego oprogramowania ADM, powinny przemówić nie tylko do profesjonalistów w sferze biznesu, ale i mniejszych odbiorców oraz laików dopiero rozpoczynających swoją przygodę z dyskami sieciowymi.

NAS-y będą dostępne na polskim rynku pod koniec sierpnia b.r., a ich ceny mają wynosić ok. 1600 i 2100 zł za model AS4004T.

Specyfikacja AS4002T i AS4004T:

- CPU Marvell Armada Cortex-A72 1.6GHz

- 2GB RAM DDR4-2400

- 2x port Gigabit Ethernet

- 1x port 10-Gigabit Ethernet

- Prędkość odczytu do 1146MB/s na RAID 5

- Prędkość zapisu do 584 MB/s na RAID 5

- Przedni panel: USB 3.1 Gen1, przycisk zasilania, przycisk one-touch backup

- Tylny panel: USB 3.1 Gen1

- Wsparcie dla hard drive hot swapping

- Beznarzędziowa instalacja

- Konfiguracja dysków: JBOD, pojedynczy dysk, RAID 0 i 1 oraz 5, 6, 10

- Wsparcie dla dysków o pojemności 12TB

- Wsparcie dla MyArchive drives