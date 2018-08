Inno3D GeForce GTX 1060 6GB X2 - karta graficzna dla graczy

Popularny układ graficzny GeForce GTX 1060 jest chętnie wybierany przez graczy ze względu na możliwości w grach przy zachowaniu rozsądnej ceny. Inno3D GeForce GTX 1060 6 GB X2, we wszystkich jego trzech odmianach, jest jednym z najciekawszych na rynku, korzystających z tego właśnie GPU.

Z użyciem GeForce GTX 1060 6 GB można śmiało uruchomić każdy, nawet najbardziej wymagający tytuł, bez obaw o działanie. W najbardziej popularnej rozdzielczości (Full HD, 1920 x 1080) układ ten sprawdza się znakomicie, nic więc dziwnego, że stał się tak popularny. Inno3D zaprojektowało kilka modeli korzystających z tego GPU, a jednym z nich jest właśnie uzbrojony w dwa wentylatory Inno3D GeForce GTX 1060 6GB X2.

Swoją nazwę karta zawdzięcza autorskiemu układowi chłodzenia. Składa się on z dwóch dużych wentylatorów o wygiętych łopatach, umieszczonych w masywnym bloku radiatora. Taka konstrukcja pozwala na skuteczne chłodzenie karty graficznej, nawet podczas pełnego obciążenia. Charakterystyczna budowa wentylatorów sprawia, że nie generują one tyle hałasu, co odpowiadające im wielkością modele z prostymi łopatami.

Karta Inno3D GeForce GTX 1060 6GB X2 występuje w trzech odmianach: N1060-2SDN-N5GN, N106F-2SDN-N5GS oraz N106F-5SDN-N5GS. Dwie pierwsze zostały wzbogacone efektownymi maskownicami na radiatorze, podczas gdy trzecia karta charakteryzuje się prostym designem. Wszystkie trzy mogą pochwalić się jednak identycznymi parametrami pracy. Do wszystkich trzech producent dołączył też licencję na 3DMark i VRMark.

Karta Inno3D GeForce GTX 1060 6GB X2 kosztuje około 1290 złotych.

Dane techniczne:

- Taktowanie rdzenia w trybie boost [MHz]: 1708

- Taktowanie rdzenia [MHz]: 1506

- Złącza: 2 x DVI-D, HDMI 2.0 b, DisplayPort 1.4

- Ilość pamięci RAM: 6 GB

- Rodzaj pamięci RAM: GDDR5 CUDA: 1280

- Rekomendowana moc zasilacza: 400W

- Typ złącza: PCI-E 3.0 X16

- Długość karty [mm]: 220