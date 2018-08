DrivePro 550: Dwuobiektywowy rejestrator jazdy od TRANSCEND

Firma TRANSCEND prezentuje nowy dwuobiektywowy rejestrator jazdy DrivePro 550, zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie kierowcy pojazdu oraz pasażerów. Dzięki nagrywaniu zarówno trasy, jak i wnętrza samochodu, rejestrator będzie szczególnie przydatny zawodowcom – taksówkarzom czy też kierowcom ciężarówek i autobusów.

Przedni obiektyw rejestratora wykorzystuje matrycę Sony i umożliwia nagrywanie obrazu w rozdzielczości 1920 x 1080 px w 30 klatkach na sekundę, jednocześnie zapewniając przejrzysty i szczegółowy obraz nawet w słabym świetle. Technologia WDR (Wide Dynamic Range) wykorzystywana przez DrivePro 550 reguluje kontrast w taki sposób, aby żaden fragment kadru nie był zbyt jasny ani zbyt ciemny.

Tylny obiektyw służy do rejestrowania tego, co dzieje się wewnątrz samochodu. Dzięki wbudowanemu mikrofonowi można za jego pomocą nagrać rodzinne opowieści lub relację z wycieczki, bez konieczności włączania innej kamerki czy smartfona. Wokół tylnego obiektywu umieszczone są cztery diody LED na podczerwień, aktywujące się automatycznie w słabym świetle i znacznie polepszające jakość nagrania nawet w całkowitej ciemności. Materiał nagrany z ich udziałem będzie widoczny w skali szarości.



Dzięki funkcji łączności Wi-Fi użytkownicy DrivePro 550 mogą korzystać z bezpłatnej aplikacji mobilnej DrivePro App dostępnej na urządzenia z systemem Android oraz iOS. Pozwala ona na podgląd nagrania w czasie rzeczywistym oraz jego pobieranie. Dodatkowo, wbudowany odbiornik GPS/GLONASS umożliwia geolokalizację zdjęć i filmów, przez co zawsze wiadomo, kiedy i gdzie je zrobiono.

Nawet kiedy kierowca odejdzie od pojazdu, dostępne są opcje trybu parkingowego lub trybu poklatkowego. Ten pierwszy aktywuje nagrywanie w momencie, gdy kamera wykryje ruch. Drugi przygotuje przyśpieszoną wersję nagrania, by użytkownik nie musiał przeglądać godzin niepotrzebnego materiału.

Urządzenie wyposażone jest w szereg funkcji, które wspomagają jazdę, np. ostrzeganie, gdy pojazd zboczy z pasa ruchu lub zbytnio zbliży się do innego samochodu. Wyświetla też dostosowane do każdego kierowcy przypomnienia o przerwach na odpoczynek.

DrivePro Toolbox

Z pomocą dedykowanego oprogramowania DrivePro Toolbox, użytkownik kamery ma możliwość odtwarzania i sortowania nagranych materiałów. Aplikacja może też wyświetlać drogę, jaką przejechał pojazd dzięki odbiornikowi GPS/GLONASS.

Cena i gwarancja

Produkt jest już dostępny u dystrybutora, a jego sugerowana cena detaliczna wynosi 665 PLN. Urządzenie objęte jest dwuletnią gwarancją producenta.