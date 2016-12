AMD Ryzen - nowe wyniki testów

Już niewiele czasu zostało do oficjalnej premiery procesorów AMD Ryzen. W związku z tym docierają do nas coraz to nowsze doniesienia na temat ich wydajności. Teraz okazuje się, że będą to modele przeznaczone głównie dla entuzjastów.



Najnowsze testy pokazały jaką wydajność oferuje układ pokazany w trakcie konferencji New Horizon. Poddano go testom w benchmarkach Cinebench R15 i Fritz Chess. Ten ośmiordzeniowy układ z współdzieloną pamięcią cache 4 MB + 16 (8+8) MB (odpowiednio L2+ L3) o taktowaniu 3,4 GHz uzyskał bardzo obiecujące wyniki. W Cinebench R15 miał on 1188 punktów przy renderowaniu CPU (np. Core i7-7700K ma 966 pkt., a Core i7-6900K ma 1500 pkt.). Gorzej procesor Czerwonych wypadł w teście Fritz Chess, gdzie minimalnie wyprzedził Core i7-7770K. Tutaj Core i7-6900K oraz Core i7-6950X są wyraźnie wydajniejsze.



Na razie zachowujemy odpowiedni dystans do tych informacji i czekamy na koniec optymalizacji procesorów Ryzen przez AMD. Ostateczna ocena nastąpi dopiero po premierze.