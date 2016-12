ZUK Edge oficjalnie zaprezentowany

W końcu doczekaliśmy się oficjalnego pokazania najnowszego modelu smatfona Lenovo marki ZUK. Urządzenie to nazywa się Edge i może pochwalić się bardzo cienkimi ramkami oraz wyświetlaczem, który zajmuje aż 86,4% przedniego panelu. Nie mamy tutaj zakrzywionego ekranu.



Wyświetlacz o rozmiarze 5,5 cala pracuje z rozdzielczością 1920 x 1080 pikseli i jest pokryty wypukłym szkłem 2.5D. Jego kontrast wynosi 1500:1, a jasność 500 nitów. Pod obudową zamontowano procesor Snapdragon 821, 4/6 GB pamięci RAM i 64 GB szybkiej pamięci na dane UFS 2.0. Do tego mamy czytnik linii papilarnych. Do robienia zdjęć przygotowano aparat cyfrowy 13 MPix z autofokusem i detekcją fazy (obiektyw f/2.2), a także kamerkę z przodu 8 MPix. Całość zasilana jest baterią o pojemności 3100 mAh i wspierane technologią szybkiego ładowania Quick Charge 3.0.



Producent nie zapomniał o takich dodatkach jak pulsometr, miernik natlenienia krwi, technologia audio Dirac HD Sound czy port USB typu C. Całość pracuje pod kontrolą Androida 7.0 z nakładką ZUI 2.5. Cena nowego telefonu wyniesie 330 dolarów w wersji z 4 GB pamięci RAM i 360 dolarów z 6 GB. Sprzedaż rusza 1 stycznia.