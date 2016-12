Wyprzedaż tabletów na GearBest

Na stronach sklepu internetowego GearBest znajdziecie promocje na kilka modeli tabletów i laptopów. W oczy rzuca się głównie przecena na urządzenia Xiaomi. Mamy do wyboru dwa laptopy: Air 13 Laptop i Air 12 Laptop.



Większy model został wyposażony w 13,3-calowy ekran o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli), 2-rdzeniowy/4-wątkowy procesor Intel Core i5-6200U, 8 GB pamięci DDR4 RAM, karta graficzna Nvidia GeForce 940MX oraz nośnik SSD o pojemności 256 GB (+ miejsce na dysk pod SATA). Bateria pozwala nawet na 9,5 godzin pracy.



W mniejszym modelu zastosowano procesor Intel Core M ze zintegrowanym układem graficznym, 4 GB pamięci RAM oraz nośnik SSD o pojemności 128 GB, ale wbudowana bateria wystarcza już na 11,5 godziny.





Obecnie Xiaomi Air 13 możemy nabyć za 739,99 dolarów, a wersję Xiaomi Air 12 za jedyne 499,99 dolarów.



Druga promocja o której spieszymy Wam donieść dotyczy szerszej grupy urządzeń. Znajdziemy tutaj przecenionych sporo tabletów. W sekcji dotyczącej EU mamy takie modele jak np. CHUWI HiBook Pro 2 in 1, Onda V80 Plus, Teclast X98 Plus, XiaoMi Mi Pad 2 czy Cube i7 Stylus. Ich ceny także zostały obniżone. Godny zainteresowania wydaje się głónie Chuwi Hi10 Plus. To tablet, który do działania wykorzystuje procesor Intel Atom x5-Z8350, ekran w technologii IPS o przekątnej 10.8” w rozdzielczości 1920 x 1280 pikseli, 4GB pamięci RAM oraz dysk 64 GB.





