Sandisk wyÅ‚Ä…cznym dostawcÄ… pamiÄ™ci masowej do okularÃ³w Meta VR Glasses

Sandisk ogÅ‚osiÅ‚ nawiÄ…zanie wspóÅ‚pracy z Meta, w ramach której zostanie wyÅ‚Ä…cznym dostawcÄ… rozwiÄ…zaÅ„ pamiÄ™ci flash nowej generacji do Meta VR Glasses. Ich premiera zaplanowana jest na wiosnÄ™ 2027 roku. Nowe produkty, opracowane we wspóÅ‚pracy z Meta, wejdÄ… w skÅ‚ad oficjalnego ekosystemu Made for Meta. Przetestowane i certyfikowane do uÅ¼ytku z Meta VR Glasses rozwiÄ…zania obejmujÄ… karty pamiÄ™ci Sandisk microSD Express oraz pamiÄ™ci USB-C. ZapewniÄ… one niezawodnÄ…, wydajnÄ… przestrzeÅ„ na rosnÄ…ce kolekcje gier, aplikacji i treÅ›ci VR, pomagajÄ…c uÅ¼ytkownikom jeszcze gÅ‚Ä™biej zanurzyÄ‡ siÄ™ w wirtualnej rzeczywistoÅ›ci.

„Cieszymy siÄ™, Å¼e jako wyÅ‚Ä…czny dostawca pamiÄ™ci masowej bÄ™dziemy wspieraÄ‡ Meta w ksztaÅ‚towaniu przyszÅ‚oÅ›ci wirtualnej rzeczywistoÅ›ci” – powiedziaÅ‚a Susan Park, wiceprezes ds. zarzÄ…dzania produktami w dziale produktów konsumenckich Sandisk. „Wydajne karty pamiÄ™ci Sandisk microSD Express pÅ‚ynnie wspóÅ‚pracujÄ… z nowymi okularami Meta VR Glasses, zapewniajÄ…c natychmiastowy dostÄ™p do dodatkowej przestrzeni na dane. DziÄ™ki temu uÅ¼ytkownicy mogÄ… w peÅ‚ni cieszyÄ‡ siÄ™ ulubionymi treÅ›ciami multimedialnymi i rozrywkowymi klasy premium”.

Produkty Sandisk przeznaczone do Meta VR Glasses, naleÅ¼Ä…ce do oficjalnego ekosystemu akcesoriów „Made for Meta”, przechodzÄ… rygorystyczne testy pod kÄ…tem zgodnoÅ›ci z wysokimi standardami jakoÅ›ci Meta. Pomaga to zapewniÄ‡ kompatybilnoÅ›Ä‡ i optymalnÄ… wydajnoÅ›Ä‡ podczas korzystania z Meta VR Glasses, dajÄ…c uÅ¼ytkownikom moÅ¼liwoÅ›Ä‡ rejestrowania i zapisywania wiÄ™kszej iloÅ›ci treÅ›ci VR oraz korzystania z nich.

Produkty pamiÄ™ci masowej Sandisk bÄ™dÄ… sprzedawane na rynkach, na których dostÄ™pne bÄ™dÄ… Meta VR Glasses, zapewniajÄ…c uÅ¼ytkownikom dostÄ™p do wydajnych rozwiÄ…zaÅ„ do przechowywania danych.