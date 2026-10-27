Jasna czy ciemna strona kodu? Logitech prezentuje limitowanÄ… edycjÄ™ myszy MX Master 4 Developer Edition

Setki otwartych kart w przeglÄ…darce, dziesiÄ…tki okien terminala i niekoÅ„czÄ…ce siÄ™ strony dokumentacji - codzienna praca programisty ma swój wÅ‚asny, unikalny rytm, od pierwszej linijki kodu rano po nocne sesje debugowania. NiezaleÅ¼nie od tego, czy deweloperzy wdraÅ¼ajÄ… wÅ‚aÅ›nie kod produkcyjny, czy budujÄ… nowe rozwiÄ…zania w oparciu o narzÄ™dzia AI, sprzÄ™t na biurku powinien byÄ‡ odzwierciedleniem ich codziennej pasji i profesji.

Z myÅ›lÄ… o twórcach cyfrowej przyszÅ‚oÅ›ci Logitech prezentuje MX Master 4 Developer Edition - limitowanÄ… wersjÄ™ flagowej myszy, dedykowanÄ… spoÅ‚ecznoÅ›ci programistycznej. Z okazji premiery marka pojawi siÄ™ na konferencji GitHub Universe w San Francisco, gdzie uczestnicy bÄ™dÄ… mogli przetestowaÄ‡ nowe urzÄ…dzenie.

WyjÄ…tkowa wydajnoÅ›Ä‡ MX Master 4 w wyjÄ…tkowej oprawie dla programistów

Design inspirowany kodem: elegancka, matowa obudowa zostaÅ‚a ozdobiona laserowo grawerowanymi symbolami programistycznymi (//, </>), wzorami ukÅ‚adów scalonych oraz kultowym poleceniem {Hello, World}.



Dyskretne nawiÄ…zania do Å›wiata IT: w obudowÄ™ wpleciono subtelne nawiÄ…zania do historii technologii, w tym zapis 0xFF + 1 (DzieÅ„ Programisty), datÄ™ 09.17 (debiut jÄ…dra Linux) czy !04.01 (Åšwiatowy DzieÅ„ Kopii Zapasowych).



MX Master 4 Developer Edition skrojona pod codzienne wyzwania

> Haptyczna nawigacja po kodzie: wyczuwalne pod palcem mikrowibracje (tzw. feedback haptyczny) pomagajÄ… sprawnie „przeskakiwaÄ‡” miÄ™dzy otwartymi oknami i bezbÅ‚Ä™dnie poruszaÄ‡ siÄ™ po tysiÄ…cach wierszy tekstu.

> Dedykowany panel Actions Ring: pozwala za pomocÄ… jednego klikniÄ™cia wywoÅ‚aÄ‡ ulubione skróty oraz wspierajÄ…cych codziennÄ… pracÄ™ asystentów sztucznej inteligencji.

> PÅ‚ynnoÅ›Ä‡ dziaÅ‚ania z MagSpeed: elektromagnetyczna rolka scrolla umoÅ¼liwia bÅ‚yskawiczne przewiniÄ™cie do 1000 linii dokumentu na sekundÄ™ i natychmiastowe zatrzymanie siÄ™ na wybranym elemencie. To najszybsze1, najcichsze i najbardziej precyzyjne2 rozwiÄ…zanie w historii marki.

Ceny i dostÄ™pnoÅ›Ä‡

Limitowana edycja MX Master 4 Developer Edition bÄ™dzie dostÄ™pna w sprzedaÅ¼y od 27 paÅºdziernika na stronie logitech.com. Rekomendowana cena detaliczna wynosi 549 PLN (do wyczerpania zapasów).